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Илон Маск попросил всех удалиться из Facebook, потому что он «отстой»

10.02.2020 18:33 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Глава SpaceX и Tesla Илон Маск попросил всех удалиться из фейсбука, потому что, считает бизнесмен, эта социальная сеть – «отстой», пишет Inc. Так Маск выразил солидарность комедийному актеру Саше Барону Коэну, который опубликовал гневный твит в адрес фейсбука.

«Мы не позволяем одному человеку контролировать воду для 2,5 миллиарда человек. Мы не позволяем одному человеку контролировать электричество для 2,5 миллиарда человек. Так почему мы должны отдавать одному человеку контроль над информацией для 2,5 миллиарда человек? Фейсбук должно регулировать государство, а не какой-то император», – заявил Барон Коэн.

Илон Маск быстро отреагировал на твит актера, отвечая, что давно пора удалить фейсбук, и поддержал флешмоб #deletefacebook. Он начался в 2017 году, когда мир узнал об утечке личных данных миллионов пользователей. К флешмобу присоединился ряд знаменитостей. Среди последних ярких ее сторонников – писатель Стивен Кинг, удаливший свой аккаунт в начале февраля в знак несогласия с политикой фейсбук.

Забавно, но просьбу устроить фейсбуку бойкот Маск написал в твиттере, в полезности которого совсем недавно засомневался. И даже отключился на короткое время, но затем вернулся.  

 
 
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Глава SpaceX и Tesla Илон Маск попросил всех удалиться из фейсбука, потому что, считает бизнесмен, эта социальная сеть – «отстой», пишет Inc. Так Маск выразил солидарность...
 
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