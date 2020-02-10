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Необычный перфоманс: Жители Гродно похоронили Конституцию
Источник материала: Партизан
Представитель Белорусского Национального Конгресса Николай Соляник провел «похороны Конституции», сообщает
На импровизированной могиле написаны годы жизни Основного закона страны. Активист заявил, что «Конституция была убита незаконно исполняющим обязанности президента».
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Представитель Белорусского Национального Конгресса Николай Соляник провел «похороны Конституции», сообщает сайт «Народнай Грамады».
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