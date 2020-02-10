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Необычный перфоманс: Жители Гродно похоронили Конституцию

10.02.2020 19:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представитель Белорусского Национального Конгресса Николай Соляник провел «похороны Конституции», сообщает сайт «Народнай Грамады».



На импровизированной могиле написаны годы жизни Основного закона страны. Активист заявил, что «Конституция была убита незаконно исполняющим обязанности президента».
 
 
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Представитель Белорусского Национального Конгресса Николай Соляник провел «похороны Конституции», сообщает сайт «Народнай Грамады».
 
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