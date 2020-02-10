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С чем белорусски приходят на кастинг? Как выбирают самую красивую девушку Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Самая красивая, талантливая и очаровательная! В Борисове прошел областной этап конкурса «Мисс Беларусь-2020», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Девушки, которые успешно справились с кастингом, теперь ждут решения столичных судей. Эксперты окончательно решат, кто из красавиц Минской области попадет в полуфинал конкурса и после финал.
Кастинги по всей стране, сотни претенденток на корону и строгие судьи – так проходит подготовка к конкурсу «Мисс Беларусь». Областной отбор в этом году принимал борисовский Дворец культуры. Жюри ждала нелегкая работа – из 60 красавиц выбрать лучших.
Вероника Сайко, корреспондент:
Правда, две девушки не смогли пройти предварительный отбор по параметрам. Зато остальные смогли продемонстрировать все свои таланты.
Импровизированный подиум расположился в холле дворца, и вел он прямо к жюри. В состав вошли 9 экспертов.
Татьяна Хмель, первый заместитель начальника Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома:
Агрономы, врачи и учителя – на кастинг приехали представительницы самых разных профессий.
Лилия Ковалева:
Нет, у вас не двоится в глазах, просто на кастинг заглянули сестры Северины. Они близнецы. То, что корона всего одна, их не смущает. Обещают: в любом случае ссориться не будут.
Яна и Диана Северины:
Пока одни завоевывали жюри привлекательностью и модельном портфолио, другие ждали своей очереди за кулисами. На бэкстейдже волнительно. Девушки меняют повседневную обувь на каблуки, смывают макияж. По условиям, на кастинг красавицы должны были прийти в одежде, которая демонстрирует плюсы и минусы фигуры. Жюри почти каждой девушке стремилось дать рекомендации и советы. Все в максимально корректной форме.
Яна Семенова:
Как результат, областной кастинг прошли 33 девушки. Оценивать их по фотографиям будет уже другое жюри. Но у красавиц Минской области уже есть реальный шанс попасть в топ-100 девушек со всей страны, которые выступят в полуфинале конкурса. Он пройдет 21 марта.
Елена Троицкая, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты:
Остается надеяться, что без представительниц Минской области в финале точно не обойдется. Кстати, «Мисс Беларусь» проводится каждые два года. В прошлый раз победительница получила корону из белого золота, денежный приз и машину. А еще – шанс представить нашу страну на «Мисс Мира».
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Новости Беларуси. Самая красивая, талантливая и очаровательная! В Борисове прошел областной этап конкурса «Мисс Беларусь-2020», сообщили в программе «Минщина» на...
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