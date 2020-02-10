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С чем белорусски приходят на кастинг? Как выбирают самую красивую девушку Беларуси

10.02.2020 19:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самая красивая, талантливая и очаровательная! В Борисове прошел областной этап конкурса «Мисс Беларусь-2020», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С чем белорусски приходят на кастинг? Как выбирают самую красивую девушку Беларуси

Девушки, которые успешно справились с кастингом, теперь ждут решения столичных судей. Эксперты окончательно решат, кто из красавиц Минской области попадет в полуфинал конкурса и после финал.

С чем белорусски приходят на кастинг? Как выбирают самую красивую девушку Беларуси

Кастинги по всей стране, сотни претенденток на корону и строгие судьи – так проходит подготовка к конкурсу «Мисс Беларусь». Областной отбор в этом году принимал борисовский Дворец культуры. Жюри ждала нелегкая работа – из 60 красавиц выбрать лучших.

С чем белорусски приходят на кастинг? Как выбирают самую красивую девушку Беларуси

Вероника Сайко, корреспондент:
Основные условия рост не ниже, чем 174 сантиметра, возраст от 18 до 24 лет, обязательно без детей и штампа о браке в паспорте.

С чем белорусски приходят на кастинг? Как выбирают самую красивую девушку Беларуси

Правда, две девушки не смогли пройти предварительный отбор по параметрам. Зато остальные смогли продемонстрировать все свои таланты.

С чем белорусски приходят на кастинг? Как выбирают самую красивую девушку Беларуси

Импровизированный подиум расположился в холле дворца, и вел он прямо к жюри. В состав вошли 9 экспертов.

С чем белорусски приходят на кастинг? Как выбирают самую красивую девушку Беларуси

Татьяна Хмель, первый заместитель начальника Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома:
Сегодня богатый город Солигорск не только калийными, так сказать, удобрениями, но он богатый и красавицами. Очень много девушек с Борисова.

С чем белорусски приходят на кастинг? Как выбирают самую красивую девушку Беларуси

Агрономы, врачи и учителя – на кастинг приехали представительницы самых разных профессий.

С чем белорусски приходят на кастинг? Как выбирают самую красивую девушку Беларуси

Лилия Ковалева:
Получаю квалификацию «техник-технолог», специализация «технология хранения и переработки молочного сырья».

С чем белорусски приходят на кастинг? Как выбирают самую красивую девушку Беларуси

Нет, у вас не двоится в глазах, просто на кастинг заглянули сестры Северины. Они близнецы. То, что корона всего одна, их не смущает. Обещают: в любом случае ссориться не будут.

С чем белорусски приходят на кастинг? Как выбирают самую красивую девушку Беларуси

Яна и Диана Северины:
Мы даже не расстроимся, если даже кто-то прошел бы, а кто-то нет. Просто была бы рада.

С чем белорусски приходят на кастинг? Как выбирают самую красивую девушку Беларуси

Пока одни завоевывали жюри привлекательностью и модельном портфолио, другие ждали своей очереди за кулисами. На бэкстейдже волнительно. Девушки меняют повседневную обувь на каблуки, смывают макияж. По условиям, на кастинг красавицы должны были прийти в одежде, которая демонстрирует плюсы и минусы фигуры. Жюри почти каждой девушке стремилось дать рекомендации и советы. Все в максимально корректной форме.

С чем белорусски приходят на кастинг? Как выбирают самую красивую девушку Беларуси

Яна Семенова:
Я хотела бы в первую очередь поблагодарить жюри. Потому что я действительно очень волновалась, я запиналась, заикалась, но благодаря жюри мое волнение ушло.

С чем белорусски приходят на кастинг? Как выбирают самую красивую девушку Беларуси

Как результат, областной кастинг прошли 33 девушки. Оценивать их по фотографиям будет уже другое жюри. Но у красавиц Минской области уже есть реальный шанс попасть в топ-100 девушек со всей страны, которые выступят в полуфинале конкурса. Он пройдет 21 марта.

С чем белорусски приходят на кастинг? Как выбирают самую красивую девушку Беларуси

Елена Троицкая, директор художественный руководитель Национальной школы красоты:
Минская область нас вообще порадовала в этот раз. Девушки пели, танцевали, рассказывали, читали стихи собственного сочинения, а также авторов известных.

С чем белорусски приходят на кастинг? Как выбирают самую красивую девушку Беларуси

Остается надеяться, что без представительниц Минской области в финале точно не обойдется. Кстати, «Мисс Беларусь» проводится каждые два года. В прошлый раз победительница получила корону из белого золота, денежный приз и машину. А еще – шанс представить нашу страну на «Мисс Мира».

С чем белорусски приходят на кастинг? Как выбирают самую красивую девушку Беларуси

Люди в материале: Вероника Сайко, Татьяна Хмель, Лилия Ковалева, Яна Семенова, Елена Троицкая, Яна Северина, Диана Северина
 
 
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Новости Беларуси. Самая красивая, талантливая и очаровательная! В Борисове прошел областной этап конкурса «Мисс Беларусь-2020», сообщили в программе «Минщина» на...
 
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