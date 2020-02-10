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В Бразилии обнаружили неизвестный науке вирус
Источник материала: Партизан
В Бразилии найден новый вирус, более 90% генов которого неизвестны науке.
Об этом сообщает Science Alert.
«Ученые обнаружили загадочный вирус, геном которого, кажется, является почти полностью новым для науки», - говорится в сообщении.
Яравирус, названный в честь Иары, повелительницы водной стихии в бразильской мифологии, был обнаружен на искусственном озере Пампулья в городе Белу-Оризонте.
Более 90 процентов генов яравируса нигде и никогда не были описаны ранее (так называемые сиротские гены).
Учёные пока только строят догадки о происхождении яравируса: он может быть первым единичным образцом неизвестной группы амебных вирусов или же вариацией гигантского вируса, который каким-то образом эволюционировал в уменьшенную форму.
Как отметила группа учёных в предварительной публикации об открытии, «вирус представляет собой «новую линию амебного вируса с удивительным происхождением и филогенией».
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В Бразилии найден новый вирус, более 90% генов которого неизвестны науке.
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