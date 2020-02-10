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В Глубоком спасатели вытащили провалившегося под лед мужчину

10.02.2020 18:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Глубоком спасатели вытащили провалившегося под лед мужчину
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел днем 10 февраля на озере Когальное в городе Глубокое. Спасателям поступило сообщение о том, что тонет человек.

В Глубоком спасатели вытащили провалившегося под лед мужчину В Могилевском районе провалились под лед два рыбака, один утонул

Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили, что пострадавший мужчина находится в полынье на расстоянии около 50 м от берега. К счастью, сотрудники МЧС вовремя достали мужчину из воды и передали медработникам. С предварительным диагнозом «общее переохлаждение» он госпитализирован.

В данный момент выясняются причины произошедшего. По предположениям спасателей, пострадавший шел на работу и решил сократить путь, перейдя озеро по льду. Однако лед не выдержал веса человека и тот провалился в воду.

 
 
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Инцидент произошел днем 10 февраля на озере Когальное.
 
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