В Глубоком спасатели вытащили провалившегося под лед мужчину

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел днем 10 февраля на озере Когальное в городе Глубокое. Спасателям поступило сообщение о том, что тонет человек.

Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили, что пострадавший мужчина находится в полынье на расстоянии около 50 м от берега. К счастью, сотрудники МЧС вовремя достали мужчину из воды и передали медработникам. С предварительным диагнозом «общее переохлаждение» он госпитализирован.

В данный момент выясняются причины произошедшего. По предположениям спасателей, пострадавший шел на работу и решил сократить путь, перейдя озеро по льду. Однако лед не выдержал веса человека и тот провалился в воду.