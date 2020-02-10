Будет суд. Неймар обвинен в организации сети VIP-проституции

"Новое время" . Согласно информации источника, Нажила Триндади, которая ранее обвиняла бразильца в изнасиловании, готова подать новый иск в суд на футболиста, пишет журнал





Обвинение в адрес 28-летнего нападающего будет связано с организацией сети VIP-проституции, через которую женщин доставляли из Бразилии во Францию для сексуальной эксплуатации.





Иск будет подан во французский суд, так как девушка ранее проиграла дело об изнасиловании, которое рассматривалось в Бразилии. По мнению Триндади, в Европе у нее будет больше шансов добиться справедливости.





Представители Неймара сообщили, что пока не получали уведомлений по новому обвинению в адрес своего клиента.



