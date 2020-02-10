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Будет суд. Неймар обвинен в организации сети VIP-проституции

10.02.2020 18:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Форвард Пари Сен-Жермен Неймар был обвинен в организации сети VIP-проституции, сообщает Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, Нажила Триндади, которая ранее обвиняла бразильца в изнасиловании, готова подать новый иск в суд на футболиста, пишет журнал "Новое время".

Обвинение в адрес 28-летнего нападающего будет связано с организацией сети VIP-проституции, через которую женщин доставляли из Бразилии во Францию для сексуальной эксплуатации.

Иск будет подан во французский суд, так как девушка ранее проиграла дело об изнасиловании, которое рассматривалось в Бразилии. По мнению Триндади, в Европе у нее будет больше шансов добиться справедливости.

Представители Неймара сообщили, что пока не получали уведомлений по новому обвинению в адрес своего клиента.
 
 
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Форвард Пари Сен-Жермен Неймар был обвинен в организации сети VIP-проституции, сообщает Mundo Deportivo.
 
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