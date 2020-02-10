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Белорусские хоккеисты узнали соперников в квалификации на Олимпиаду-2022

10.02.2020 17:56 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские хоккеисты узнали соперников в квалификации на Олимпиаду-2022
Сайт ЧМ по хоккею 2018

Белорусские хоккеисты узнали, с кем будут бороться за выход на Олимпийские игры-2022. В отборочную группу «D» вместе с белорусами попали сборные Словакии, Австрии и Польши. Игры пройдут с 27 по 30 августа 2020 года в Словакии.

Белорусские хоккеисты узнали соперников в квалификации на Олимпиаду-2022 Хоккеист, ранее сменивший гражданство, стал капитаном команды Беларуси

В группе «E» за право попасть на Игры будут бороться команды Латвии, Франции, Италии и Венгрии, в группе «F» – команды Норвегии, Дании, Южной Кореи и Словении.

Пропуска на Олимпиаду-2022 достанутся победителям квартетов. Эти три команды составят компанию девяти сборным, получившим автоматические путевки в Пекин. Это хозяева Игр Китай, а также восемь лучших команд по рейтингу – Канада, Финляндия, Россия, Швеция, Чехия, США, Швейцария и Германия.

Напомним, две последние Олимпиады белорусские хоккеисты пропустили, не преодолев квалификацию. В 2010 году в канадском Ванкувере наши хоккеисты заняли итоговое девятое место. Лучший результат белорусов на Играх – четвертое место в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

 
 
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Отборочный турнир для наших игроков пройдет в Словакии с 27 по 30 августа 2020 года.
 
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