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Активиста из Мозыря Григория Кривицкого подозревают в экстремизме

10.02.2020 19:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

10 февраля домой к руководителю Мозырского отделения "Движения за Свободу" и представителя Белорусского национального конгресса в Мозыре и Калинковичах Григория Кривицкого приходил участковый милиционер, чтобы опросить его якобы о размещении в социальной сети Фейсбук экстремистского материала.

По информации "Полесской Весны", сам Григорий Кривицкий сейчас находится на лечении в онкологическом госпитале в Мозыре, поэтому подробностей не знает. С милиционером разговаривала его жена, которая и сообщила о посещении. По ее словам, милиционер сообщил о том, что якобы Григорий Кривицкий разместил в фейсбуке некий экстремистский материал.

В больницу к Кривицкому милиция пока не приходила. Сейчас выясняются подробности. Неизвестно, какой материал, из размещенных Кривицким в фейсбуке, могли посчитать экстремистским.
 
 
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10 февраля домой к руководителю Мозырского отделения "Движения за Свободу" и представителя Белорусского национального конгресса в Мозыре и Калинковичах Григория...
 
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