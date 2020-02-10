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Активиста из Мозыря Григория Кривицкого подозревают в экстремизме
Источник материала: Партизан
10 февраля домой к руководителю Мозырского отделения "Движения за Свободу" и представителя Белорусского национального конгресса в Мозыре и Калинковичах Григория Кривицкого приходил участковый милиционер, чтобы опросить его якобы о размещении в социальной сети Фейсбук экстремистского материала.
По информации
В больницу к Кривицкому милиция пока не приходила. Сейчас выясняются подробности. Неизвестно, какой материал, из размещенных Кривицким в фейсбуке, могли посчитать экстремистским.
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10 февраля домой к руководителю Мозырского отделения "Движения за Свободу" и представителя Белорусского национального конгресса в Мозыре и Калинковичах Григория...
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