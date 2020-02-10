Активиста из Мозыря Григория Кривицкого подозревают в экстремизме

По информации, сам Григорий Кривицкий сейчас находится на лечении в онкологическом госпитале в Мозыре, поэтому подробностей не знает. С милиционером разговаривала его жена, которая и сообщила о посещении. По ее словам, милиционер сообщил о том, что якобы Григорий Кривицкий разместил в фейсбуке некий экстремистский материал.