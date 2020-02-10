ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На могиле Мориса Бона в Стефаново провели митинг памяти

10.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

Сегодня, в день 100-летия со дня рождения французского летчика военного авиаполка «Нормандия – Неман» Мориса Бона, на его могиле в деревне Стефаново состоялся митинг памяти.

 

На могиле Мориса Бона в Стефаново провели митинг памяти

 

В митинге приняли участие руководство Ленинского сельисполкома, активисты БРСМ и Белорусского союза женщин, педколледжа МГУ им. А. А. Кулешова.

 

На могиле Мориса Бона в Стефаново провели митинг памяти

 

Председатель сельисполкома Александр Минаков рассказал о военной карьере молодого французского летчика, его участии в борьбе с фашистами и последнем бое. Минутой молчания собравшиеся почтили память младшего лейтинанта Мориса Бона.

 

На могиле Мориса Бона в Стефаново провели митинг памяти

 

На могиле Мориса Бона в Стефаново провели митинг памяти

 

На надгробие возложили красные гвоздики — дань памяти и глубокого уважения одному из героев Великой Отечественной войны. Кто так и не увидел победный салют, но сделал все, чтобы самолеты с черной свастикой не закрывали наше небо, не бомбили нашу землю.

 

На могиле Мориса Бона в Стефаново провели митинг памяти

 

На могиле Мориса Бона в Стефаново провели митинг памяти

 

Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Сегодня, в день 100-летия со дня рождения французского летчика военного авиаполка «Нормандия – Неман» Мориса Бона, на его могиле в деревне Стефаново состоялся...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ввод в 2020 году — Лукашенко подписал указ о реализации инвестпроекта на Добрушской бумажной фабрике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика