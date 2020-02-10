На могиле Мориса Бона в Стефаново провели митинг памяти

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня, в день 100-летия со дня рождения французского летчика военного авиаполка «Нормандия – Неман» Мориса Бона, на его могиле в деревне Стефаново состоялся митинг памяти.







В митинге приняли участие руководство Ленинского сельисполкома, активисты БРСМ и Белорусского союза женщин, педколледжа МГУ им. А. А. Кулешова.





Председатель сельисполкома Александр Минаков рассказал о военной карьере молодого французского летчика, его участии в борьбе с фашистами и последнем бое. Минутой молчания собравшиеся почтили память младшего лейтинанта Мориса Бона.









На надгробие возложили красные гвоздики — дань памяти и глубокого уважения одному из героев Великой Отечественной войны. Кто так и не увидел победный салют, но сделал все, чтобы самолеты с черной свастикой не закрывали наше небо, не бомбили нашу землю.









Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова