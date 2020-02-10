Герасимов показал лучший результат из белорусов в рейтинге ATP с 2007 года

Источник материала: Аргументы и факты

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг спортсменов. Белорус Егор Герасимов поднялся сразу на 19 строк и занимает 71-е место. Такого прогресса удалось добиться благодаря хорошей игре на турнире в Индии. Герасимов впервые в карьере дошел до финала соревнований серии ATP и в борьбе уступил чеху Иржи Веселы.

Тем не менее, 71-е место в рейтинге – это наивысшая позиция для белорусских теннисистов за почти 13 лет. По информации « Прессбол », 25 июня 2007 года Максим Мирный располагался на 57-й строке.

Илья Ивашко в обновленном рейтинге поднялся на четыре позиции и занимает 148-е место, Владимир Игнатик потерял 19 строк и занимает 360-е место. Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович.

В женском рейтинге WTA изменений практически не произошло. Лучшая из белорусок Арина Соболенко по-прежнему занимает 13-е место. Виктория Азаренко – 53-я, Александра Саснович – 113-я, Ольга Говорцова – 188-я. Первая ракетка мира – австралийка Эшли Барти.