ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Герасимов показал лучший результат из белорусов в рейтинге ATP с 2007 года

10.02.2020 18:43 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Герасимов показал лучший результат из белорусов в рейтинге ATP с 2007 года
Фото из открытых источников

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг спортсменов. Белорус Егор Герасимов поднялся сразу на 19 строк и занимает 71-е место. Такого прогресса удалось добиться благодаря хорошей игре на турнире в Индии. Герасимов впервые в карьере дошел до финала соревнований серии ATP и в борьбе уступил чеху Иржи Веселы.

Герасимов показал лучший результат из белорусов в рейтинге ATP с 2007 года Белоруски обыграли нидерландок и вышли в финальный раунд Кубка Федерации

Тем не менее, 71-е место в рейтинге – это наивысшая позиция для белорусских теннисистов за почти 13 лет. По информации «Прессбол», 25 июня 2007 года Максим Мирный располагался на 57-й строке.

Илья Ивашко в обновленном рейтинге поднялся на четыре позиции и занимает 148-е место, Владимир Игнатик потерял 19 строк и занимает 360-е место. Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович.

В женском рейтинге WTA изменений практически не произошло. Лучшая из белорусок Арина Соболенко по-прежнему занимает 13-е место. Виктория Азаренко – 53-я, Александра Саснович – 113-я, Ольга Говорцова – 188-я. Первая ракетка мира – австралийка Эшли Барти.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Егор Герасимов поднялся на 71-е место в рейтинге ATP – это наивысшая позиция для белорусов за почти 13 лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мобильное освещение: как выглядят светильники, которые можно повесить без штробления стен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика