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День белорусской письменности-2021 пройдёт в Копыле

10.02.2020 18:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  Подготовку к Дню белорусской письменности-2021 в Копыле уже даже начали, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

День белорусской письменности-2021 пройдёт в Копыле

Новый облик в Копыльским районе приобретут десяток зданий. Отремонтируют больницу, центр культуры, гимназии, костел Святых Петра и Павла. Главным подарком станет новая детская библиотека.

День белорусской письменности-2021 пройдёт в Копыле

Сергей Пилищик, председатель Копыльского райисполкома:
Копыльская земля впервые принимает такие мероприятия, как фестиваль, День белорусской письменности. Для нас это знаковое событие.

Почему именно Копыльщине выпала большая честь принимать гостей? Потому что в разные периоды времени эта земля родила и дала Беларуси порядка 40 писаталей, которые вошли в Союз писателей Беларуси. Наиболее известные из них – Тишка Гартный, Кузьма Черный.

День белорусской письменности-2021 пройдёт в Копыле

Дни белорусской письменности отмечается в нашей стране более 25 лет. Праздник проходит в первое воскресенье сентября. В 2020 году День письменности принимает Могилевская область.

Люди в материале: Сергей Пилищик
 
 
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Новости Беларуси.  Подготовку к Дню белорусской письменности-2021 в Копыле уже даже начали, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Новый облик в Копыльским районе...
 
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