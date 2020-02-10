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Ввод в 2020 году — Лукашенко подписал указ о реализации инвестпроекта на Добрушской бумажной фабрике
10.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 февраля подписал указ №44 «Об инвестиционном проекте», который подготовлен по результатам рабочей поездки главы государства в Добруш Гомельской области и посещения филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои». Об этом БЕЛТА сообщили в
Документом предусматриваются меры, направленные на реализацию инвестиционного проекта по организации производства картона, а также устанавливаются конкретные сроки его завершения: ввод в эксплуатацию комплекса в 2020 году, выход на проектную мощность — в 2022 году.
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Ввод в 2020 году — Лукашенко подписал указ о реализации инвестпроекта на Добрушской бумажной фабрике
Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 февраля подписал указ №44 «Об инвестиционном проекте», который подготовлен по результатам рабочей поездки главы...
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