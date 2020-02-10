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В Щучинском районе сильный ветер сдул два автомобиля в кювет

10.02.2020 19:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Щучинском районе сильный ветер сдул два автомобиля в кювет
ГАИ УВД Гродненского облисполкома / vk.com

Два необычных ДТП произошли 10 февраля в Щучинском районе на автодороге М6. С разницей в несколько часов два автомобиля оказались в кювете из-за сильного бокового ветра.

В Щучинском районе сильный ветер сдул два автомобиля в кювет Минчанка за рулем почувствовала себя плохо и врезалась в автомобиль

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водители, покинув на автомобиле более спокойную зону, когда по бокам находился лес, при выезде на открытое пространство теряли управление и съезжали в кювет. В результате аварий никто из людей не пострадал.

В ГАИ напомнили, что в период усиления ветра не рекомендуется парковать автомобили вблизи деревьев, ветхих строений или легких конструкций.

 
 
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Из-за сильного ветра водители теряли управление и съезжали в кювет.
 
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