В Щучинском районе сильный ветер сдул два автомобиля в кювет

Источник материала: Аргументы и факты

Два необычных ДТП произошли 10 февраля в Щучинском районе на автодороге М6. С разницей в несколько часов два автомобиля оказались в кювете из-за сильного бокового ветра.

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водители, покинув на автомобиле более спокойную зону, когда по бокам находился лес, при выезде на открытое пространство теряли управление и съезжали в кювет. В результате аварий никто из людей не пострадал.

В ГАИ напомнили, что в период усиления ветра не рекомендуется парковать автомобили вблизи деревьев, ветхих строений или легких конструкций.