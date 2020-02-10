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Областной тур «Мисс Беларусь-2020» прошел в Борисове

10.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Девушки-красавицы из всей Минской области собрались в Доме культуры в Борисове. Это педагоги, швеи, агрономы, медики, учащиеся вузов. В 11 утра 9 февраля стартовал областной отборочный тур «Мисс Беларусь-2020».  


59 девушек прибыли для участия в конкурсе.  

На первом отборочном этапе они презентовали  себя, общались с членами жюри, демонстрировали свои таланты – пели, танцевали, декламировали стихи и даже принесли свои картины. 


Девушки покорили не только красотой, но и инициативностью, творческими способностями. Елена Лобач, директор дирекции спецпроектов телеканала ОНТ, рассказала, что очень важно пообщаться с девушками, узнать их получше. Ведь они не просто привлекательны, но и талантливы. Оценивали не только красоту, но манеру держаться, искренность, активность, харизму.

Удивительно, но среди тех, кто прошёл во второй этап отборочного тура, были девушки ниже установленных 174 сантиметров. Они поразили жюри своей обаятельностью.  


Претенденток на звание мисс Беларусь ждал и второй этап – дефиле в купальниках. Красавицам давали советы, помогали подготовиться к полуфиналу, до него еще целый месяц. 

До третьего тура дошли 33 девушки, они отправились фотографироваться. 


Елена Лобач отметила высокий уровень подготовки девушек Минской области к конкурсу.  

«Чувствуется, что готовились основательно, – отметила Елена Лобач. – В Минской области мы увидели много красивых девушек, к тому же и талантливых. По-моему мнению, 15-20 из них выйдут в полуфинал”. 


А красавицы, с которыми мы пообщались, чувствуют себя уверенно. Для многих главное – попробовать себя в престижном республиканском конкурсе, одержать победу над своей нерешительностью, скромностью. А другие – верят в победу. Интрига разрешится скоро, до заключительного тура, который состоится в Минске, осталось чуть больше месяца.

Источник: Минская волна, Татьяна Карпик


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Теги: Минск
 
 
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Девушки-красавицы из всей Минской области собрались в Доме культуры в Борисове. Это педагоги, швеи, агрономы, медики, учащиеся вузов. В 11
 
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