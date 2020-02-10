Один из лучших тренеров мира Моуриньо рассказал, почему постригся налысо

Жозе Моуриньо с новой прической / Sky Sports

Главный тренер английского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал, почему решил постричься налысо. Моуриньо пошутил, что уснул в кресле у парикмахера.

"Порой хочется прочувствовать холодную погоду. Иногда мне нравится что-то менять. Но в этот раз причина была другой. Я задремал в кресле у парикмахера, а когда проснулся, то увидел, что все очень плохо. Так что я попросил его сбрить все волосы. Надеюсь, что они отрастут снова", - сказал Моуриньо в интервью