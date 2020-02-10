|
Один из лучших тренеров мира Моуриньо рассказал, почему постригся налысо
Источник материала: Партизан
Португальский специалист пошутил, что ему не понравилась его прическа во время стрижки.
Жозе Моуриньо с новой прической / Sky Sports
Главный тренер английского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал, почему решил постричься налысо. Моуриньо пошутил, что уснул в кресле у парикмахера.
"Порой хочется прочувствовать холодную погоду. Иногда мне нравится что-то менять. Но в этот раз причина была другой. Я задремал в кресле у парикмахера, а когда проснулся, то увидел, что все очень плохо. Так что я попросил его сбрить все волосы. Надеюсь, что они отрастут снова", - сказал Моуриньо в интервью
Напомним, Моуриньо возглавляет "Тоттенхэм" с ноября прошлого года. На данный момент под его руководством "шпоры" занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Португальский специалист пошутил, что ему не понравилась его прическа во время стрижки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)