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В ГАИ рассказали, как безопасно вести машину во время оранжевого уровня опасности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На дорогах гололедица. ГАИ призывает быть предельно внимательными и пешеходов, и водителей. Обстановка меняется со скоростью штормового ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
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Новости Беларуси. На дорогах гололедица. ГАИ призывает быть предельно внимательными и пешеходов, и водителей. Обстановка меняется со скоростью штормового ветра,...
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