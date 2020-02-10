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В ГАИ рассказали, как безопасно вести машину во время оранжевого уровня опасности

10.02.2020 20:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На дорогах гололедица. ГАИ призывает быть предельно внимательными и пешеходов, и водителей. Обстановка меняется со скоростью штормового ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ГАИ рассказали, как безопасно вести машину во время оранжевого уровня опасности

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
Буквально за несколько минут может появиться обледенение проезжай части дороги, где-то может быть заснеженность. Поэтому водители в таких условиях прежде всего не должны делать каких-то резких движений. Скорость должна быть именно безопасная, а не максимально разрешенная на каком-то участке дороги. Ну и, конечно же, нужно стараться не совершать резких маневров. Если водителю необходимо проехать пешеходный переход, заблаговременно снизить скорость и быть готовым к тому, что тормозной путь может увеличиться в несколько раз.

В ГАИ рассказали, как безопасно вести машину во время оранжевого уровня опасности

Люди в материале: Станислав Соловей
 
 
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Новости Беларуси. На дорогах гололедица. ГАИ призывает быть предельно внимательными и пешеходов, и водителей. Обстановка меняется со скоростью штормового ветра,...
 
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