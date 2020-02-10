Крутой пояснил, что такое «мировая цена», по которой Беларусь хочет покупать российскую нефть

TUT.BY . Напомним, ранее появилась информация, что Беларусь собирается покупать нефть в России по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке. Хотя в «Белнефтехиме» заявляли, что цена российской нефти для Беларуси в настоящее время составляет 83% от мировой и только к 2024 году, когда в РФ завершится реализация налогового маневра, который заключается в постепенной и полной замене экспортной пошлины пропорционально увеличенным налогом на добычу полезных ископаемых, придется перейти полностью на рыночное ценообразование, пишет





— Сейчас цена для нас на 17% ниже мировой, это только на размер экспортной пошлины. А если мы пошлину уберем и возьмем чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая. А российские компании говорят: вы нам еще премии заплатите. То есть они хотят еще на нашем рынке заработать, — считает Крутой. Он допустил, что в 2020 году Беларусь может покупать российскую нефть по цене в 83−85% от мировой цены, потому что «из-за барреля она плавает, пошлина сама прыгает…».





Первый вице-премьер также подчеркнул, что «тема пошлины вообще никак не касается нефтяных компаний и никак не влияет на переговоры».





— Они к этой пошлине не имеют никакого отношения. Пошлины — это вопрос договоренности между минфинами, правительствами, межгосударственных отношений в Евразийском экономическом союзе. И здесь тема пошлин никак не участвует и никак не влияет на эти компании, на их, грубо говоря, доходность — российских поставщиков, — подчеркнул Крутой.





С начала 2020 года Минск и Москва спорили по поводу размера премии, которую Беларусь выплачивает российским нефтяным компаниям. В прошлом году она составляла 10 долларов за тонну. Сейчас Беларусь не хочет платить вообще. Или, по другой информации, готова платить в 2 раза меньше. Аппетиты российских нефтяных компаний больше — 15−20 долларов за тонну.





Заместитель премьер-министра считает, что когда Беларусь платила всего лишь половину мировой цены, то премия поставщикам нефти имела какой-то экономический смысл. «Теперь, когда для нас мировая цена уже сжалась, платить эту премию — сумасшествие», — считает Крутой.





Чиновник также заявил, что сейчас компании группы «Сафмар» российского предпринимателя Михаила Гуцериева, которые осуществляют поставки нефти в Беларусь, поставляют без премии. Источник, знакомый с условиями контракта, уверяет TUT.BY, что «небольшая премия все же есть».





Дмитрий Крутой сообщил, что ранее средние и мелкие нефтяные компании РФ «не имели доступа к «трубе», они транзитную декларацию в принципе не могли получить для поставок в Беларусь. «Если они посчитают, что им везти куда-то непонятно что (у них не те объемы) и им проще в «трубу» зайти и не связываться с танкерами или чем-то еще, им будет выгодно [договориться о поставках в Беларусь]», — сказал Крутой.





Что касается объемов, то это могут быть «капли» в море по сравнению с тем, что Беларуси необходимо (в прошлом году белорусские НПЗ переработали почти 18 млн тонн российский нефти, в 2020 году были не прочь получить 24 млн тонн).





— Так если этих «капель» будет много? Это и крупным компаниям может быть выгодно. Понятно, что, может, не те объемы уже будут, как раньше, но это объемы, которые обеспечат внутренний рынок, какие-то минимальные экспортные контракты, — пояснил Дмитрий Крутой.





В ближайшие дни начнутся консультации с российскими нефтяными компаниями. С 15 по 23 февраля «Транснефть» будет принимать заявки на мартовский транзит по нефтепроводу «Дружба». В это «окно» компании-поставщики должны обратиться с соответствующими заявками в Министерство энергетики России, а Минэнерго уже даст «Транснефти» указания «пустить в трубу».





С начала этого года НПЗ в Мозыре и Новополоцке работают на минимальной загрузке в связи с отсутствием долгосрочных контрактов с российскими поставщиками. Экспорт нефти из России в Беларусь в январе 2020 года составил 500 тыс. тонн, что в 4 раза меньше, чем хотела Беларусь. Нефть поставляется только со стороны компаний группы «Сафмар». В январе-феврале они планируют отгрузить 950 тысяч тонн сырья. Беларусь также закупила 86 тысяч тонн норвежской нефти. Кроме того, «Белоруснефть» поставляет свое сырье на НПЗ, хотя ранее его экспортировала.





Что касается других поставщиков, то у Беларуси пока нет подписанных контрактов на поставку нефти, альтернативной российской, сказал первый вице-премьер.





— Но это все может появиться. Работа идет в режиме онлайн. Что-то появляется, что-то отваливается. Такой интерес возник у всех к нашей стране. Но это неплохо, — резюмировал Крутой.