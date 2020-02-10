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156 «мёртвых коровьих душ». В Слонимском районе придумали циничную схему сокрытия падежа скота

10.02.2020 22:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Абсурдная ситуация произошла в Слонимском районе. Местное хозяйство выписывало населению коров, но люди их не получали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

156 «мёртвых коровьих душ». В Слонимском районе придумали циничную схему сокрытия падежа скота

Мало того, некоторые местные жители и знать не знали о том, что по документам на них числится по две, по три, а то и больше десятка голов крупного рогатого скота. Так куда же исчезли с фермы свыше полутора сотен коров?

Разбиралась Галина Буро.  

156 «мёртвых коровьих душ». В Слонимском районе придумали циничную схему сокрытия падежа скота

По документам Татьяна Микулич является счастливой обладательницей 14 буренок. Она якобы их купила на местной ферме для своего подсобного хозяйства. Но по факту у женщины в сарае нет ни одной коровы.

156 «мёртвых коровьих душ». В Слонимском районе придумали циничную схему сокрытия падежа скота

Татьяна Микулич, жительница деревни Острово:
Заведующая говорит: «Надо подписать эти заявления». Подписывали заявления, и все, потому что мы телят поили. Вот так вот. Одиннадцать, четырнадцать на людей так вот писали. Кому восемь, кому два, кому сколько.

156 «мёртвых коровьих душ». В Слонимском районе придумали циничную схему сокрытия падежа скота

Таким образом на ферме работников заставляли подписывать документы на коров и даже удерживали за них деньги из заработной платы. А некоторые жители ближайших деревень и вовсе не знали, что фигурировали в списках, ведь они не работают в хозяйстве. По бухгалтерии эти люди даже вносили некие деньги за животных. Но их товар, похоже, корова языком слизала.

156 «мёртвых коровьих душ». В Слонимском районе придумали циничную схему сокрытия падежа скота

Галина Буро, корреспондент:
Вот та самая ферма сельхозпредприятия «Мижевичи», у которой население якобы покупало коров. Но если сделок не было, реальных денег никто не платил – спрашивается, были ли коровы? Ответ: да, были. Полторы сотни голов таинственным образом исчезли из комплекса.

156 «мёртвых коровьих душ». В Слонимском районе придумали циничную схему сокрытия падежа скота

Но правоохранители в мистику не верят. Доверяют фактам, а по ним налицо хитрая схема сокрытия падежа. Когда коровы начали гибнуть на комплексе десятками, статистику здесь решили улучшить с помощью фикции, а потом и вовсе нашли индивидуального предпринимателя, которому продавали павший скот.  

156 «мёртвых коровьих душ». В Слонимском районе придумали циничную схему сокрытия падежа скота

Сергей Туптало, начальник Слонимского межрайонного отдела управления департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Гродненской области:
Большая часть – это фактически 126 голов – была оформлена под видом реализации местным жителям. Но, как нам удалось установить в ходе проверки, это фактически также был весь падший скот, который приобретался одним из представителей коммерческих структур уже фактически в неживом состоянии. А полученные таким образом денежные средства вносились в кассу с целью сокрытия падежа, расписывались как реализованные местным жителям.

156 «мёртвых коровьих душ». В Слонимском районе придумали циничную схему сокрытия падежа скота

Контролирующие органы передали дело в прокуратуру. Возбуждено уголовное дело.

156 «мёртвых коровьих душ». В Слонимском районе придумали циничную схему сокрытия падежа скота

Дмитрий Пукалов, помощник прокурора Слонимского района:
Прокурором района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь «злоупотребление служебными полномочиями» в отношении бригадира молочно-товарного комплекса «Мижевичи». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

156 «мёртвых коровьих душ». В Слонимском районе придумали циничную схему сокрытия падежа скота

Не исключено, что список подозреваемых по делу может увеличиться. Ведется расследование. А местные жители тем временем вновь вспоминают классику: 156 коров, как те «мертвые души».

156 «мёртвых коровьих душ». В Слонимском районе придумали циничную схему сокрытия падежа скота

Люди в материале: Татьяна Микулич, Галина Буро, Сергей Туптало, Дмитрий Пукалов
 
 
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Новости Беларуси. Абсурдная ситуация произошла в Слонимском районе. Местное хозяйство выписывало населению коров, но люди их не получали, сообщили в программе...
 
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