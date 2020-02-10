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156 «мёртвых коровьих душ». В Слонимском районе придумали циничную схему сокрытия падежа скота
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Абсурдная ситуация произошла в Слонимском районе. Местное хозяйство выписывало населению коров, но люди их не получали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мало того, некоторые местные жители и знать не знали о том, что по документам на них числится по две, по три, а то и больше десятка голов крупного рогатого скота. Так куда же исчезли с фермы свыше полутора сотен коров?
По документам Татьяна Микулич является счастливой обладательницей 14 буренок. Она якобы их купила на местной ферме для своего подсобного хозяйства. Но по факту у женщины в сарае нет ни одной коровы.
Татьяна Микулич, жительница деревни Острово:
Таким образом на ферме работников заставляли подписывать документы на коров и даже удерживали за них деньги из заработной платы. А некоторые жители ближайших деревень и вовсе не знали, что фигурировали в списках, ведь они не работают в хозяйстве. По бухгалтерии эти люди даже вносили некие деньги за животных. Но их товар, похоже, корова языком слизала.
Галина Буро, корреспондент:
Но правоохранители в мистику не верят. Доверяют фактам, а по ним налицо хитрая схема сокрытия падежа. Когда коровы начали гибнуть на комплексе десятками, статистику здесь решили улучшить с помощью фикции, а потом и вовсе нашли индивидуального предпринимателя, которому продавали павший скот.
Сергей Туптало, начальник Слонимского межрайонного отдела управления департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Гродненской области:
Контролирующие органы передали дело в прокуратуру. Возбуждено уголовное дело.
Дмитрий Пукалов, помощник прокурора Слонимского района:
Не исключено, что список подозреваемых по делу может увеличиться. Ведется расследование. А местные жители тем временем вновь вспоминают классику: 156 коров, как те «мертвые души».
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Новости Беларуси. Абсурдная ситуация произошла в Слонимском районе. Местное хозяйство выписывало населению коров, но люди их не получали, сообщили в программе...
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