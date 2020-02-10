|
Всё развивалось как в кино. Как белорусские хирурги и женевский профессор спасли полугодовалую девочку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские врачи провели уникальную операцию полугодовалой девочке, которая поступила в РНПЦ детской хирургии со сложным диагнозом «аномалия Эбштейна», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это редкий порок сердца. До этого наши врачи сталкивались с таким только в теории. Но и на практике все получилось! Кстати, провести эту сложнейшую медицинскую процедуру белорусам помог знаменитый кардиохирург профессор Афксендиос Калангос. Как чувствует себя маленькая пациентка?
Еще вчера жизнь этой девочки буквально была под вопросом, а сегодня ее будущее не вызывает сомнений. Сутки после сложнейшей операции на сердце, а шестимесячная Дориана уже самостоятельно дышит. Кажется, все самое страшное позади, но мамино сердце до сих пор делает лишний удар при входе в реанимацию.
Анна Адамович, мама пациентки РНПЦ детской хирургии:
Аномалия Эбштейна – редчайшая патология. Девочку наблюдали врачи в Витебске, но состояние резко ухудшилось. Требовалась срочная операция. А дальше все развивалось как в кино. Так совпало, что в это время в РНПЦ детской хирургии, куда экстренно доставили пациентку, проводил мастер-класс известнейший врач профессор Калангос. Это точно не входило в его планы, но буквально за несколько часов до вылета совместно с нашими врачами он прооперировал Дориану. Такую операцию в РНПЦ провели впервые.
Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:
Врачи провели пластику трехстворчатого клапана. Из-за патологии он был смещен и работал неправильно. Хирургам удалось поставить его на место. Просто высший пилотаж в медицине! Кстати, профессор Калангос в мае вернется в Минск, чтобы закрепить результат.
Ольга Коршун, корреспондент:
Знакомьтесь, еще одна уникальная пациентка. Ане два с половиной года. Она стойко выдержала сложнейшую операцию Росса (замену аортального клапана). Девочке на несколько часов даже останавливали сердце. Но сейчас с ним все в порядке, оно работает и будет работать как часы.
Екатерина Раевская, мама пациентки РНПЦ детской хирургии:
Операцию Росса под наблюдением профессора Калангоса провели четырем пациентам. Двое уже переведены в стационар. Такие процедуры – золотое сечение в кардиохирургии. Их успешно освоили и наши врачи.
Афксендиос Калангос, кардиохирург, профессор Женевского университета:
Юрий Линник, заведующий отделом детской кардиохирургии РНПЦ детской хирургии:
Наши врачи с уверенностью заявляют, что их уникальные пациенты вскоре станут вполне обычными людьми, а редкие диагнозы останутся в прошлом. Это ли не главная цель медицины?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всё развивалось как в кино. Как белорусские хирурги и женевский профессор спасли полугодовалую девочку
Новости Беларуси. Белорусские врачи провели уникальную операцию полугодовалой девочке, которая поступила в РНПЦ детской хирургии со сложным диагнозом «аномалия...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)