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Союз биатлонистов Казахстана исключил четырех спортсменов из сборной за нарушение дисциплины и употребление спиртного на сборе

10.02.2020 22:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На внеочередном собрании дисциплинарной комиссии Союза биатлонистов Казахстана принято решение исключить из сборной четырех спортсменов за нарушение дисциплины и спортивного режима.

На заседании присутствовали представители Министерства культуры и спорта Казахстана и Национального олимпийского комитета страны, пишет Блог Трибуна.

На четыре года команду покинул Антон Пантов, на год отстранены Тимур Куц, Владислав Витенко и Роман Еремин. Биатлонисты также не смогут выступать на республиканских и международных турнирах.

Комиссия вынесла решение о дисквалификации на основе рапорта главного тренера сборной Максата Шаранова, объяснительных тренеров и самих спортсменов, а также жалобы из гостиницы Обертиллиаха, в которой проживала команда во время сборов накануне чемпионата мира.

«Спортсмены сборной – это лицо страны. Речь идет о нарушении спортивной дисциплины, которое влияет на имидж не только команды, но и Казахстана в целом. У нас не такой многочисленный вид спорта, но мы выбираем дисциплину», – сказал президент Союза биатлонистов Казахстана Ермек Кизатов.

«Союз биатлонистов Казахстана подчеркивает свою нулевую терпимость к нарушению спортивной дисциплины, в том числе к употреблению спиртного спортсменами», – говорится в пресс-релизе федерации.
 
 
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На внеочередном собрании дисциплинарной комиссии Союза биатлонистов Казахстана принято решение исключить из сборной четырех спортсменов за нарушение...
 
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