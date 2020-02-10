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«Паразиты». О чем рассказывает лучший фильм премии «Оскар-2020»
Источник материала: СТВ
Главный «Оскар» взяли корейские «Паразиты». Впервые в истории премии самую престижную награду получила лента не на английском языке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
История о семье безработных, финансы которой поют романсы. Свое положение она исправляет уловками за счет обеспеченной семьи. Так вот такой сюжет посчитали еще и лучшим сценарием. А в целом фильм лучший иностранный. Имя режиссера «Паразитов» со сцены театра в Лос-Анджелесе тоже прозвучало как лучший.
Пон Чжун Хо, кинорежиссер:
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Главный «Оскар» взяли корейские «Паразиты». Впервые в истории премии самую престижную награду получила лента не на английском языке, сообщили в программе Новости...
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