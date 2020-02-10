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«Паразиты». О чем рассказывает лучший фильм премии «Оскар-2020»

10.02.2020 23:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Главный «Оскар» взяли корейские «Паразиты». Впервые в истории премии самую престижную награду получила лента не на английском языке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Паразиты». О чем рассказывает лучший фильм премии «Оскар-2020»

История о семье безработных, финансы которой поют романсы. Свое положение она исправляет уловками за счет обеспеченной семьи. Так вот такой сюжет посчитали еще и лучшим сценарием. А в целом фильм лучший иностранный. Имя режиссера «Паразитов» со сцены театра в Лос-Анджелесе тоже прозвучало как лучший.

«Паразиты». О чем рассказывает лучший фильм премии «Оскар-2020»

«Паразиты». О чем рассказывает лучший фильм премии «Оскар-2020»

Пон Чжун Хо, кинорежиссер:
Спасибо, большая честь. Я благодарю всех, кто позволил мне реализовать мое видение.

«Паразиты». О чем рассказывает лучший фильм премии «Оскар-2020»

Люди в материале: Пон Чжун Хо
 
 
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Главный «Оскар» взяли корейские «Паразиты». Впервые в истории премии самую престижную награду получила лента не на английском языке, сообщили в программе Новости...
 
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