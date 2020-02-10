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Бизнесмен о «сахарном деле»: Могут раскручивать рейдерский захват нормальных предприятий

10.02.2020 21:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эксперт по управлению и развитию Геннадий Терпиловский объяснил, как прекратить коррупционные схемы на предприятиях.

В программе на «Примусе» экономист Ярослав Романчук поинтересовался у приглашенного гостя, насколько типично создание «прокладки» в России, как часто белорусские компании это делают. Он напомнил, что компания «Евротарэкс» была создана не специально под «аферу», а 20 лет работала на рынке.

– Что это – типичная коррупция, рейдерство, головотяпство? – спросил Романчук.

– Во-первых, создание торговых домов – это была мода 2009-2010 годов. Мы еще тогда говорили, что это худший из вариантов, если предприятие действует «па чэснаму», – высказался Геннадий Терпиловский.

Обмены торговыми домами эксперт считает худшим вариантом системы дистрибуции на зарубежье. По мнению Терпиловского, это схема планового совка, которая влечет накладные расходы на функцию предприятия.

– Предприятие должно по большому счету работать с эффективными посредниками, с дилерами, на территорию которых они выходят, либо если это конкретно продукция «бизнес для бизнеса», причем инвестиционного плана, то напрямую с конечным заказчиком, обеспечивая сервис и прочее.

Терпиловский подчеркнул, что схема, по которой работали сахарные заводы, была неэффективной.

– Второй момент сразу же говорит о коррупционных схемах. Выход, прекращение этих всех схем – это только приватизация.

Конечно, хотелось бы, чтобы стратегический инвестор купил, чтобы была система большего контроля со стороны одного из стейкхолдеров над деятельностью компании.

Если на предприятии 400 акционеров, то сохраняется вероятность существования схем различных коррупционных со стороны наблюдательного совета, но в этом случае приглашайте туда независимых директоров, экспертов из консалтинговых компаний, из банков, которые бы это контролировали.

Что касается тар и прочего, я не знаю, может быть, там какие-то схемы есть, но если это честная компания, то вполне возможно, что раз коготок увяз, то могут раскручивать рейдерский захват нормальных предприятий.

Терпиловский уточнил, что имеет в виду дополнительные схемы про завод тары.

– Там могут просто потянуть за уши, чтобы совершить рейдерский захват. Бизнесменов тоже нужно предупредить. ...Тот же Кнырович увяз в этом. Государство работает, почему мне нельзя?
 
 
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Эксперт по управлению и развитию Геннадий Терпиловский объяснил, как прекратить коррупционные схемы на предприятиях.
 
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