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Анекдот дня
Источник материала: Партизан
На форуме трёх разных стран в теме "Политика" я написал: "А я против дебилов в политике".
На российском форуме вкрадчиво уточнили, а кого, собственно, я имею в виду.
На украинском этот пост горячо поддержали.
На белорусском модератор мгновенно удалил это сообщение, а в дверь позвонил ОМОН.
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На форуме трёх разных стран в теме "Политика" я написал: "А я против дебилов в политике".
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