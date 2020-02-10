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Паркинг, кинотеатр и торговые точки: в Октябрьском районе возведут общественный комплекс

10.02.2020 23:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На пересечении улиц Корженевского и Кижеватова появится новый объект, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Паркинг, кинотеатр и торговые точки: в Октябрьском районе возведут общественный комплекс

Утвержден проект по возведению здесь многофункционального общественного комплекса. Он будет состоять из трех частей: четырехуровневого паркинга, административной высотки и трехэтажного стилобата, в котором разместятся многозональный кинотеатр, торговые точки, фудкорт и детский развлекательный центр. Все части комплекса свяжут пешеходной улицей. А с будущей станцией метро «Слуцкий гостинец» соединят по принципу «сухие ноги».

Паркинг, кинотеатр и торговые точки: в Октябрьском районе возведут общественный комплекс

Елена Суходолова, первый заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:
Сроки застройки будут определены по результатам разработки проектной документации. После того, как проектная документация будет разработана и согласована, проектной документации будут определены нормативные сроки строительства. Ну, я думаю, что инвестор заинтересован в ближайшее время реализовать проект.

Паркинг, кинотеатр и торговые точки: в Октябрьском районе возведут общественный комплекс

Люди в материале: Елена Суходолова
 
 
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Новости Беларуси. На пересечении улиц Корженевского и Кижеватова появится новый объект, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
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