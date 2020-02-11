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Отсканировал и поехал. В Гомеле презентовали систему оплаты проезда с помощью QR-кода
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Цифровая экономика в действии. Признанный эксперт белорусского IT-рынка компания LWO совместно с «Белинвестбанком» запускают в стране инновационную технологию продажи и проверки билетов в общественном транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
10 февраля систему оплаты проезда с помощью смартфона презентовали в Гомеле. Для того, чтобы приобрести билет в электронном виде, теперь необходимо всего-навсего отсканировать QR-код в салоне автобуса и в один клик оплатить проезд.
Кирилл Талейко, заместитель директора по техническим вопросам компании LWO:
Отсканировал и оплатил, действие занимает всего несколько мгновений. Разработчики признаются: максимальный комфорт для клиента – главная идея всей экосистемы «Оплати».
Андрей Сокирко, заместитель председателя правления ОАО «Белинвестбанк»:
Внедрить новую систему оплаты проезда в 100 % автобусных маршрутов в Гомеле планируют в первом квартале 2020-го. Платить смартфоном с помощью QR-кода уже можно и в Борисове. На очереди Витебск и другие города страны.
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Новости Беларуси. Цифровая экономика в действии. Признанный эксперт белорусского IT-рынка компания LWO совместно с «Белинвестбанком» запускают в стране...
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