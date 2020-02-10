ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Оскар-2020». Какими были ставки на главную номинацию и почему для Брэда Питта статуэтка оказалась заветной

10.02.2020 23:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. В Лос-Анджелесе назвали имена обладателей 92-го «Оскара» – одной из самых престижных кинопремий в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Оскар-2020». Какими были ставки на главную номинацию и почему для Брэда Питта статуэтка оказалась заветной

Главный трофей взял корейский фильм «Паразиты». Впервые в истории премии награду получила лента не на английском языке. Лучшую мужскую роль ожидаемо сыграл актер драмы «Джокер», а лучшую женскую – актриса фильма «Джуди».

Чем удивляли звезды на этот раз? Виктория Ходосок с подробностями.

Кто был похож на лобстера, а кто на лук? Как удивляли звёзды на ковровой дорожке «Оскара-2020»

«Оскар-2020». Какими были ставки на главную номинацию и почему для Брэда Питта статуэтка оказалась заветной

Ставки на главный «Оскар» были разными. Все лавры отдавали лидеру по количеству номинаций – нашумевшему «Джокеру». Фильм выдвинули сразу на 11 «Оскаров». Правда, отметили ленту лишь одним – «Лучшая мужская роль» Хоакина Феникса. Сыграл актер, конечно, безупречно. Роль тяжелая, образ непростой.

«Оскар-2020». Какими были ставки на главную номинацию и почему для Брэда Питта статуэтка оказалась заветной

Хоакин Феникс, актер:
Я сейчас так благодарен всем. И я не чувствую себя выше моих коллег, соперников, кандидатов на эту номинацию или кого-либо в этом зале. Потому что мы разделяем одинаковую любовь – любовь к кино.

«Оскар-2020». Какими были ставки на главную номинацию и почему для Брэда Питта статуэтка оказалась заветной

Лучшим фильм не стал, а многие ждали. Заветный «Оскар» взяли корейские «Паразиты».

«Паразиты». О чем рассказывает лучший фильм премии «Оскар-2020»

«Оскар-2020». Какими были ставки на главную номинацию и почему для Брэда Питта статуэтка оказалась заветной

Свой первый именно актерский «Оскар» получил и Брэд Питт. «Наконец-то», скажут поклонницы. После четырех попыток звезду оценили. Он признан лучшим актером второго плана в фильме Тарантино «Однажды... в Голливуде». Теперь заветную награду можно, как и Кейт Уинслет, хранить в незаурядном месте дома в ванной. Почему бы и нет?

«Оскар-2020». Какими были ставки на главную номинацию и почему для Брэда Питта статуэтка оказалась заветной

Брэд Питт, актер:
Я немного ошеломлен. Спасибо всем замечательным людям, которых я встретил когда-то на своем пути, чтобы стоять здесь и сейчас в Голливуде. Спасибо.

«Оскар-2020». Какими были ставки на главную номинацию и почему для Брэда Питта статуэтка оказалась заветной

На «Оскар» сыграла и Рене Зеллвегер в драме «Джуди». Ей досталась роль народной любимицы с нелегкой судьбой актрисы и певицы Джуди Гарленд. Картину называют обратной стороной ранней славы, которая и погубила любимую миллионами звезду.

«Оскар-2020». Какими были ставки на главную номинацию и почему для Брэда Питта статуэтка оказалась заветной

Внимание на премии и к деталям (например, к одежде). «Лучший дизайн костюмов» у актеров американской драмы «Маленькие женщины». Оценен и монтаж. Лучший – у ленты «Форд против Феррари». А самым профессиональным оператором признан оператор фильма «1917», 70-летний Роджер Дикинс. Возраст таланту точно не помеха.

«Оскар-2020». Какими были ставки на главную номинацию и почему для Брэда Питта статуэтка оказалась заветной

«Оскар-2020». Какими были ставки на главную номинацию и почему для Брэда Питта статуэтка оказалась заветной

Люди в материале: Хоакин Феникс, Брэд Питт, Рене Зеллвегер, Роджер Дикинс
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. В Лос-Анджелесе назвали имена обладателей 92-го «Оскара» – одной из самых престижных кинопремий в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто был похож на лобстера, а кто на лук? Как удивляли звёзды на ковровой дорожке «Оскара-2020»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика