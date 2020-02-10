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Кто был похож на лобстера, а кто на лук? Как удивляли звёзды на ковровой дорожке «Оскара-2020»

10.02.2020 23:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Лос-Анджелесе стали известны имена обладателей премии «Оскар-2020». Обсуждали на премии не только победителей, но и неординарные наряды. Чем удивляли звезды на этот раз? Сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто был похож на лобстера, а кто на лук? Как удивляли звёзды на ковровой дорожке «Оскара-2020»

На красную дорожку «Оскара» из года в год звезды готовятся исключительно с брендами и по трендам. На стиле сюда приезжают все. И упаси судьба показаться в чем-то старом.

Кто был похож на лобстера, а кто на лук? Как удивляли звёзды на ковровой дорожке «Оскара-2020»

Кто был похож на лобстера, а кто на лук? Как удивляли звёзды на ковровой дорожке «Оскара-2020»

Попасть в светскую хронику, как герцогиня Миддлтон, мало кто желает. Наряд американской актрисы Кристен Уиг хейтеры уже сравнили с лобстером и спагетти, лук Билли Айлиш с зелеными волосами и в брючном костюме (видимо, оверсайз) тоже не оценили. Леонардо Ди Каприо был скромен в черном смокинге. Как всегда, уточнена и изыскана Пенелопа Крус.

Кто был похож на лобстера, а кто на лук? Как удивляли звёзды на ковровой дорожке «Оскара-2020»

Кто был похож на лобстера, а кто на лук? Как удивляли звёзды на ковровой дорожке «Оскара-2020»

Люди в материале: Кристен Уиг, Билли Айлиш, Леонардо Ди Каприо, Пенелопа Крус
 
 
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В Лос-Анджелесе стали известны имена обладателей премии «Оскар-2020». Обсуждали на премии не только победителей, но и неординарные наряды. Чем удивляли звезды на...
 
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