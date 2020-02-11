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Дефицит кадров: в Молдове привлекут на работу иностранцев

11.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Молдове не хватает рабочих рук. По всей республике вакантными остаются 12 тысяч мест. С дефицитом кадров сталкиваются практически все работодатели. Поэтому в стране стали задумываться о привлечении иностранцев. На одном из предприятий побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Олеся Казаку.

Наталья Бондарь проходит практику на крупнейшей швейной фабрике Молдовы. Но работать на производстве студентка профтехучилища не собирается – мечтает о большем.

«Я бы хотела дальше пойти учиться, стать дизайнером одежды, со временем открыть свое ателье и создавать одежду – от начала и до конца. Сейчас многие в училище так думают, работать на предприятии не хотят», – рассказала студентка профтехучилища Наталья Ботнарь.

В советские годы эта фабрика была флагманом легкой промышленности республики. Здесь шили мужские костюмы – их носили даже первые лица республики.

Сейчас предприятие ориентировано на западного покупателя. Европейские фирмы привозят сюда свои лекала, а молдавские швеи делают по ним одежду на экспорт.

До недавнего времени здесь шили 55 тысяч единиц одежды в месяц. Сейчас на треть меньше. Производственные планы фабрика подгоняет под количество рабочих. Заказчикам из Франции, Италии, Германии и Румынии вынуждены объяснять: людей не хватает, в стране дефицит кадров.

В этом пошивочном цеху половина станков простаивает. Швеи вынуждены брать дополнительную нагрузку. Надежда Пахоми за день выполняет две нормы.

«Тяжело. Естественно, к концу смены все уставшие, но что делать, когда работать некому. Поэтому вынуждены выполнять две и даже три операции. Тут уже зависит от опыта швеи – не каждая с этим справляется», – указала работница.

Руководство фабрики пытается привлечь рабочую силу. Выдает ежедневные талоны на питание. Иногородним рабочим предоставляет комнату в общежитии или компенсирует затраты на транспорт. Но люди все равно не идут.

«От ситуации, которая складывается сегодня, нам, наверно, в легкой промышленности становится всем страшно. И когда ты слышишь иногда по телевизору, что хотят трудоустраиваться, но негде, это стыд и позор», – уверена директор швейной фабрики Тамара Лукьян.

Крупные компании всерьез задумались об импорте рабочей силы. Государство не против этой идеи.

«Мы создаем среду для бизнеса, создаем инфраструктуру, налоговые льготы, и в итоге сталкиваемся с тем, что не имеем рабочей силы. Инвесторы говорят: у нас есть все, но нет людей. Сигнал об импорте рабочей силы, которая могла бы заполнить пустоту – это нормально. Мы должны найти решения», – заявила госсекретарь Министерства экономики и инфраструктуры Юлиана Драгалин.

Государство планирует упрощать процедуру выдачи рабочей визы. Так же работодатели просят власти снизить затраты на оформление гастарбайтеров. Сейчас пакет документов стоит 220 евро.

Весной в Молдове планируют начать масштабный проект по ремонту дорог. Необходимо сделать 350 километров трасс, но и в этой сфере рабочих нет.



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По всей республике вакантными остаются 12 тысяч мест, поэтому власти задумались о привлечении иностранцев.
 
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