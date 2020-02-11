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Дефицит кадров: в Молдове привлекут на работу иностранцев
11.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Молдове не хватает рабочих рук. По всей республике вакантными остаются 12 тысяч мест. С дефицитом кадров сталкиваются практически все работодатели. Поэтому в стране стали задумываться о привлечении иностранцев. На одном из предприятий побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Олеся Казаку.
Наталья Бондарь проходит практику на крупнейшей швейной фабрике Молдовы. Но работать на производстве студентка профтехучилища не собирается – мечтает о большем.
В советские годы эта фабрика была флагманом легкой промышленности республики. Здесь шили мужские костюмы – их носили даже первые лица республики.
Сейчас предприятие ориентировано на западного покупателя. Европейские фирмы привозят сюда свои лекала, а молдавские швеи делают по ним одежду на экспорт.
До недавнего времени здесь шили 55 тысяч единиц одежды в месяц. Сейчас на треть меньше. Производственные планы фабрика подгоняет под количество рабочих. Заказчикам из Франции, Италии, Германии и Румынии вынуждены объяснять: людей не хватает, в стране дефицит кадров.
В этом пошивочном цеху половина станков простаивает. Швеи вынуждены брать дополнительную нагрузку. Надежда Пахоми за день выполняет две нормы.
Руководство фабрики пытается привлечь
Крупные компании всерьез задумались об импорте рабочей силы. Государство не против этой идеи.
Государство планирует упрощать процедуру выдачи рабочей визы. Так же работодатели просят власти снизить затраты на оформление гастарбайтеров. Сейчас пакет документов стоит 220 евро.
Весной в Молдове планируют начать масштабный
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По всей республике вакантными остаются 12 тысяч мест, поэтому власти задумались о привлечении иностранцев.
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