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В Австрии построили «Дом с тремя глазами» и чешуей из лиственницы. Выглядит интересно

11.02.2020 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Innauer-Matt Architekten построила на месте разрушенного сарая в австрийской деревне на реке Рейн стильный загородный дом. Это сооружение называется «Дом с тремя глазами». Как он выглядит и чем интересен, рассказывает Deezen.


Дом находится в районе коммуны Вайлер в Австрии. Раньше на этом участке стоял сарай, который разрушился. Поэтому у архитекторов стояла задача создать дом, который бы по своим пропорциям был примерно таким же.


Первый этаж дома построен из бетона и облицован плитами из лиственницы. А вот второй обшит деревянной черепицей из лиственницы, которая напоминает чешую рыбы. Крыша же этого дома сделана из меди.


Но это не все интересные элементы здания. Так, в нем предусмотрено три больших круглых окна, благодаря которым объект назвали «Дом с тремя глазами».


Интерьер дома тоже необычный и интересный. Например — там есть открытый камин.



Innauer-Matt Architekten называет «Дом с тремя глазами» ненавязчивым, легким дополнением к окружающему ландшафту.

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Теги: Минск
 
 
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