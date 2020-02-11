В Австрии построили «Дом с тремя глазами» и чешуей из лиственницы. Выглядит интересно

Источник материала: Tut.by

Компания Innauer-Matt Architekten построила на месте разрушенного сарая в австрийской деревне на реке Рейн стильный загородный дом. Это сооружение называется «Дом с тремя глазами». Как он выглядит и чем интересен, рассказывает Deezen .





Дом находится в районе коммуны Вайлер в Австрии. Раньше на этом участке стоял сарай, который разрушился. Поэтому у архитекторов стояла задача создать дом, который бы по своим пропорциям был примерно таким же.





Первый этаж дома построен из бетона и облицован плитами из лиственницы. А вот второй обшит деревянной черепицей из лиственницы, которая напоминает чешую рыбы. Крыша же этого дома сделана из меди.





Но это не все интересные элементы здания. Так, в нем предусмотрено три больших круглых окна, благодаря которым объект назвали «Дом с тремя глазами».





Интерьер дома тоже необычный и интересный. Например — там есть открытый камин.





Innauer-Matt Architekten называет «Дом с тремя глазами» ненавязчивым, легким дополнением к окружающему ландшафту.