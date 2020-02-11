В Беларуси поймали контрабандистов, перевозивших сигареты в картошке

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Картофель с дымком. Белорусские таможенники поймали контрабандистов, которые перевозили упаковки сигарет среди мешков с картошкой, передает «МИР 24».



«По факту сокрытия товара от таможенного контроля сотрудниками таможни ведутся административные процессы, сигареты в количестве 224 тысяч пачек, а также полуприцепы изъяты сотрудниками Брестской таможни», – рассказал заместитель начальника Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Дмитрий Рихтиков.

В прицепах с надписью «картофель свежий» везли контрабандой груз стоимостью примерно 100 тысяч долларов. Картошка, впрочем, тоже была. Товар предназначался для переправки из Беларуси на Украину.