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В Беларуси поймали контрабандистов, перевозивших сигареты в картошке

11.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Картофель с дымком. Белорусские таможенники поймали контрабандистов, которые перевозили упаковки сигарет среди мешков с картошкой, передает «МИР 24».

«По факту сокрытия товара от таможенного контроля сотрудниками таможни ведутся административные процессы, сигареты в количестве 224 тысяч пачек, а также полуприцепы изъяты сотрудниками Брестской таможни», – рассказал заместитель начальника Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Дмитрий Рихтиков.

В прицепах с надписью «картофель свежий» везли контрабандой груз стоимостью примерно 100 тысяч долларов. Картошка, впрочем, тоже была. Товар предназначался для переправки из Беларуси на Украину.



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В прицепах с надписью «картофель свежий» везли контрабандой груз стоимостью примерно 100 тысяч долларов.
 
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