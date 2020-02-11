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В Беларуси поймали контрабандистов, перевозивших сигареты в картошке
11.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Картофель с дымком. Белорусские таможенники поймали контрабандистов, которые перевозили
В прицепах с надписью «картофель свежий» везли контрабандой груз стоимостью примерно 100 тысяч долларов. Картошка, впрочем, тоже была. Товар предназначался для переправки из Беларуси на Украину.
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В прицепах с надписью «картофель свежий» везли контрабандой груз стоимостью примерно 100 тысяч долларов.
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