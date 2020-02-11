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Предположительно двое граждан Беларуси погибли при пожаре в Москве
11.02.2020 07:34 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Один из пострадавших скончался на месте, другой - в машине скорой помощи, сообщает
По данным московского главка МЧС России, сообщение о пожаре в хостеле на улице Новаторов поступило в 18.12. Ликвидацией пожара занимались 25 единиц техники и 93 спасателя.
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ЧП имело место вчера вечером в хостеле на юго-западе российской столицы.
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