Предположительно двое граждан Беларуси погибли при пожаре в Москве

Один из пострадавших скончался на месте, другой - в машине скорой помощи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на источники в экстренных службах российской столицы. Официальное подтверждение гражданской принадлежности погибших отсутствует.

По данным московского главка МЧС России, сообщение о пожаре в хостеле на улице Новаторов поступило в 18.12. Ликвидацией пожара занимались 25 единиц техники и 93 спасателя.

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