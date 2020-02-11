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Предположительно двое граждан Беларуси погибли при пожаре в Москве

11.02.2020 07:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Предположительно двое граждан Беларуси погибли при пожаре в Москве
ГУ МЧС России

Один из пострадавших скончался на месте, другой - в машине скорой помощи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на источники в экстренных службах российской столицы. Официальное подтверждение гражданской принадлежности погибших отсутствует.

По данным московского главка МЧС России, сообщение о пожаре в хостеле на улице Новаторов поступило в 18.12. Ликвидацией пожара занимались 25 единиц техники и 93 спасателя. 

Предположительно двое граждан Беларуси погибли при пожаре в Москве
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Теги: Брест
 
 
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