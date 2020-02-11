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Возле будущего китайского бассейна рядом с «Молодежной» построят новую высотку

11.02.2020 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рядом со станцией метро «Молодежная» и будущим китайским бассейном построят бизнес-центр, эскизный проект которого одобрили на архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе Минска. Что за компания его реализует и каким он будет — в материале.


Бизнес-центр на пересечении улицы 3-го сентября и 1-го Загородного переулка будет строить компания «Мосстройкомплект». Она создала и владеет минскими бизнес-центрами «Академия», «Гермес» и «Альянс». Участок возле «Молодежной» занимает площадь около гектара и предоставлен «Мосстройкомплекту» в аренду до конца 2024 года.


Примерные границы участка

Эскиз бизнес-центра с паркингом для этого места в декабре уже рассматривал архитектурно-градостроительный совет, но тогда отправил его на доработку.


Изначальный проект. Фото: «Минск-Новости»

Вот что представили архитекторам проектировщики из компании «Бетолит» на этот раз:


Новый проект

Будущий бизнес-центр предполагается 14-этажным и не выше 50 метров высотой. Поскольку он находится на перекрестке, ему придали форму, ориентированную сразу на обе улицы.

Как рассказала архитектор, которая разрабатывала проект, за доминанту они взяли соседний бизнес-центр «Сильвер Тауэр» и постарались сделать так, чтобы их объект с ним гармонировал.


Архитектор Михаил Гауфельд сказал, что авторы проекта учли все декабрьские рекомендации и теперь здание уже вписывается в окружающую среду. Как минимум оно стало ниже и приобрело более уместное остекление.


С этим согласились и бывший главный архитектор Минска Александр Петров, и нынешний главный архитектор столицы Ольга Радченко. Архитектурно-градостроительный совет утвердил предложенное эскизное решение.

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Теги: Минск
 
 
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Что за компания реализует проект и каким он будет - в материале.
 
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