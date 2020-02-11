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«Люди устали от негатива». Итоги медиа года подвело Министерство информации

11.02.2020 00:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Увеличить отечественный контент, присутствие в интернете и долю сотрудников СМИ с профессиональным образованием. 10 февраля Министерство информации подвело итоги медиа года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь шла и о телевизионных рейтингах, и о том, как книгу сделать ближе к читателям.

«Люди устали от негатива». Итоги медиа года подвело Министерство информации

Подробности с отраслевой редколлегии у Евгения Пустового.     

Медийные итоги ушедшего года подводят с видом на книжные новинки отечественных издательств. Вот и первого замминистра информации Павла Легкого наша съемочная группа застала с увесистой книгой в руках.

«Люди устали от негатива». Итоги медиа года подвело Министерство информации

Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси:
Старое – новое, старое – новое. Это очень любопытный альбом. То, как преображается Минск: каким он был, каким он стал.

Увеличить отечественный контент, присутствие в интернете. Итоговая коллегия Мининформа прошла в Минске

В эпоху мозаичной культуры даже для литературы мейнстримом стала картинка – фотография. Поиском утраченного Владимир Лиходедов занимается с детства. По истории Беларуси у него крупнейшая подборка фотографий в мире. Коллекция вылилась в тысячи публикаций и почти три десятка книг.

«Люди устали от негатива». Итоги медиа года подвело Министерство информации

Владимир Лиходедов, историк, публицист:
Человек сначала посмотрит. Да, там есть тексты и есть разъяснения, но его когда это затронет? А фотография – она умеет, как говориться, в душу лечь. Каждый, кто хочет, может пойти в библиотеку, в архив и более глубоко изучать этот процесс.

Подробности в видеоматериале.

«Люди устали от негатива». Итоги медиа года подвело Министерство информации

Люди в материале: Павел Легкий, Владимир Лиходедов, Евгений Пустовой
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Увеличить отечественный контент, присутствие в интернете и долю сотрудников СМИ с профессиональным образованием. 10 февраля Министерство...
 
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