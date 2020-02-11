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«Люди устали от негатива». Итоги медиа года подвело Министерство информации
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Увеличить отечественный контент, присутствие в интернете и долю сотрудников СМИ с профессиональным образованием. 10 февраля Министерство информации подвело итоги медиа года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь шла и о телевизионных рейтингах, и о том, как книгу сделать ближе к читателям.
Медийные итоги ушедшего года подводят с видом на книжные новинки отечественных издательств. Вот и первого замминистра информации Павла Легкого наша съемочная группа застала с увесистой книгой в руках.
Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси:
В эпоху мозаичной культуры даже для литературы мейнстримом стала картинка – фотография. Поиском утраченного Владимир Лиходедов занимается с детства. По истории Беларуси у него крупнейшая подборка фотографий в мире. Коллекция вылилась в тысячи публикаций и почти три десятка книг.
Владимир Лиходедов, историк, публицист:
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Новости Беларуси. Увеличить отечественный контент, присутствие в интернете и долю сотрудников СМИ с профессиональным образованием. 10 февраля Министерство...
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