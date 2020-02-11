Каждый четвертый белорусский труженик работает дома

Источник материала: Ежедневник





В современном мире грань между работой и отдыхом размывается. Чаще других испытывать на себе этот тренд приходится минчанам с высшим образованием.

Такие выводы получены на основе масштабного опроса 2017 года в рамках европейской программы «Поколения и гендер». В его ходе было опрошено почти 10 тыс. человек из разных социальных групп и уголков страны. Данные проанализировала кандидат социологических наук Ольга Терещенко в работе, опубликованной в последнем выпуске «Социологического альманаха».

Работающим респондентам предлагался вопрос: «Случается ли вам, как правило, делать какую-то работу дома, включая использование интернета для работы, проверку электронной почты, телефонные звонки, связанные с работой?»

15,8 % работающих респондентов ответили, что работают из дома чаще двух раз в неделю, и еще 11,1% опрошенным работать приходилось, но реже. «Таким образом, каждый четвертый работающий с большей или меньшей регулярностью выполняет часть работы или даже всю работу дома», - пишет автор исследования.

Широко практикуют дистанционную занятость минчане: здесь показатель достигает 34,5%. Также исследование показывает зависимость данного параметра от образования. Половине людей с высшим образованием приходится работать из дома, и еще шире такую деятельность практикуют респонденты с магистратурой, аспирантурой, докторантурой за плечами.





Что касается профессий, предполагающих дистанционный труд, то это в первую очередь менеджеры, администраторы и специалисты, а также работники сфер услуг и торговли. Чаще работают на дому люди 25-39 лет.

Мужчины и женщины уделяют практически одинаковое внимание дистанционной работе. Примечательно, что присутствие дома супруги или партнерши стимулирует мужчин к офисной работе, а женщины в такой ситуации, наоборот, стремятся больше работать из дома. Еще сильнее побуждает женщин переносить работу из офиса на дом присутствие детей до 6 лет. А вот дети старше 6 лет заставляют больше работать дистанционно отцов.

Исследование также показало, что регулярная работа из дома приносит людям большую удовлетворенность своим трудом.

«С другой стороны, многие из тех, кто постоянно работает дистанционно, жалуются на то, что не контролируют продолжительность рабочего дня и работают “непрерывно”», - отмечает Ольга Терещенко.

Напомним, что недавно дистанционная работа стала регулироваться белорусским Трудовым кодексом. Понятие о подобном виде труда было внесено в числе масштабных поправок от 18 июля 2019 года.