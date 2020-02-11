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Версия Незыгаря: Лукашенко в Сочи напомнили о судьбе Януковича

11.02.2020 08:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеграм-канал Незыгарь изложил свою версию хода переговоров Путина-Лукашенко в Сочи и достигнутых договоренностей между белорусской и российской делегациями.

Версия Незыгаря: Лукашенко в Сочи напомнили о судьбе Януковича
фото: golos.ua
Итак, Незыгарь подтвердил, что была достигнута договоренность сохранить цену на газ на уровне 2019 года – 127 долларов за 1 тыс. кубометров.

«Во время переговоров в Сочи Лукашенко конфликтовал с Козаком (замглавы администрации президента РФ – ред.). Президент (Путин – ред.) несколько раз сдерживал агрессивный тон гостя… Лукашенко попросил газ по 90 долларов (за 1 тыс. кубометров)… Козак внес предложение поднять цену газа для Беларуси до 152 долларов за тысячу куб. м… Торговались больше часа и решили сохранить цену на газ на уровне прошлого года - 127 долларов», - написал телеграм-канал.

Что касается договоренностей о поставках нефти, версия Незыгаря заметно отличается от наполненных оптимизмом заявлений первого вице-премьера РБ Дмитрия Крутого.

«(Лукашенко попросил) … нефть 70 % от мировой цены... Президент (Путин – ред.) деликатно поинтересовался у Лукашенко- кто же его "поставил раком" по углеводородам…»

«По нефти не смогли удовлетворить просьбы Александра Лукашенко. Доводы Минска были неубедительны. Поставлять нефть будет только компания Гуцериева в объеме 6 млн тонн в год. Российские нефтяные компании уже нашли новых покупателей и дополнительных возможностей отгрузки в Беларусь не имеют», - информирует Незыгарь.

Версии о доступе к нефтепроводу «Дружба» расходятся радикально.

«Ни к какой трубе Транснефти мелких нефтекомпаний до допустят, труба полностью загружена. А "пятерка" (Лукойл-Роснефть-Башнефть-Татнефть-Сургутнефтегаз) с Лукашенко работать не будут», - утверждает Незыгарь.

«Российская сторона поздравила белорусских коллег с первым прибывшим танкером нефти из Норвегии. Пожелали успехов в расширении диверсификации поставок нефти из других стран и особенно из США. Готовы предоставить российские танкеры для перевозки нефти», - пишет телеграм-канал.

Заметки политического характера о прошедших переговорах

«Лукашенко должен был прилететь на встречу с президентом (Путиным –ред.) в Сочи неделей раньше - 31 января. Встреча с госсекретарем Помпео серьезно не повлияла на позицию Москвы. Лукашенко пытался шантажировать своими контактами с США и НАТО. Президент (Путин – ред.) подробно рассказал гостю, как шесть лет назад начинался в Киеве майдан и что обещали Януковичу и чем он закончил».

«Стороны признали, что договоренности президентов, достигнутые в Сочи в феврале 2019, оказались не выполнены. Белорусская сторона пыталась переложить вину на правительство Медведева».

«Столько "пакостей" от Лукашенко видавшие виды дипломаты редко слышат за несколько минут».

«Лукашенко вывалил в Сочи целую кипу бумаг с распечатками критических публикаций в адрес Беларуси и себя любимого в российских СМИ. Для объяснений вызвали Дмитрия Пескова. Он детально растолковал - как работают в России журналисты, и напомнил, что свобода слова гарантирована Конституцией. Привел пример, какой огромный интерес вызвало интервью Лукашенко "Эхо Москвы". Не преминул напомнить, как белорусские СМИ стороной обходили посла России Михаила Бабича и боялись брать у него интервью».

«Отдельно Песков поблагодарил Александра Лукашенко за новогодние подарки».

«Белорусской стороне передали справку о подрывной деятельности националистов, вытеснении русского языка на уличных вывесках и тенденциозности публикаций в белорусских СМИ в отношении России».

«Все попытки Лукашенко надавить на Россию закончились ничем. Белорусская делегация подготовилась очень слабо. Многие вопросы вынесли на дополнительные консультации».

«Договорились продолжить обсуждение дорожных карт на уровне правительств. В скором времени состоится встреча Румаса и Мишустина».

«Александр Лукашенко покинул переговоры в подавленном настроении. В комнате сочинской резиденции белорусского гостя до утра горел свет. Беленькая зашла хорошо и утром спал как сурок. Следующая встреча президентов может состояться 9 мая в Москве. Исключением может стать торжественное подписание всех 31-й отраслевых дорожных карт. Президент (Путин – ред.) больше не будет тратить время на бессмысленные изнурительные переговоры со своим белорусским другом.
 
Теги: Минск
 
 
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Телеграм-канал Незыгарь изложил свою версию хода переговоров Путина-Лукашенко в Сочи и достигнутых договоренностей между белорусской и российской делегациями.
 
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