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Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации в Instagram

11.02.2020 08:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Телеведущую Алену Водонаеву вызвали в отделение главка МВД по Таганскому району Москвы из-за публикации об абортах и демографии. В ее отношении начали проверку, сообщает портал Super.ru. Об этом также пишет ТАСС со ссылкой на источник и адвоката.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 13 Янв 2020 в 12:22 PST

Адвокат телеведущей Екатерина Гордон рассказала Super.ru, что ей неизвестна личность заявителя. По ее мнению, им могла быть общественная организация. В разговоре с ТАСС она сообщила, что проверка в отношении Водонаевой идет по ст. 282 УК (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

«С юридической точки зрения никаких оснований для возбуждения этой статьи нет, мы готовы предоставить лингвистическую экспертизу», — сказала юрист.

Портал также приводит письмо директору Водонаевой от отдела МВД по Таганскому району Москвы. В документе приводятся цитаты из публикации телеведущей в Instagram.

Водонаева сообщила порталу, что в письме присутствуют фразы, вырванные из контекста. Она заявила, что обязательно ответит на вопросы полицейских. «Я не собираюсь брать свои слова обратно и готова прокомментировать каждую свою строчку», — сказала телеведущая.

Публикация появилась в Instagram Алены Водонаевой в конце декабря 2019 года. Она писала, что в России в большинстве «рожают либо богачи, либо необразованное быдло». Телеведущая заявила, что первые заботятся о том, кому передать свои средства, а у вторых «не хватает ума и ответственности». Телеведущая также отмечала, что аборт является личным делом женщины и советовала подписчицам получать образование и строить карьеру.

 
 
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Вызвали в отделение главка МВД по Таганскому району Москвы из-за публикации об абортах и демографии.
 
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