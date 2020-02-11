Заместитель министра энергетики — о текущем ходе работ на БелАЭС и предстоящей миссии МАГАТЭ

Источник материала: Вороновская газета





На ближних подступах к станции





За судьбой важнейшего энергетического объекта страны, значимого не только для развития энергетической сферы, но и всей национальной экономики — Белорусской АЭС, — следят многие. В нынешнем году здесь запланирован целый ряд ключевых событий: завоз ядерного топлива на площадку строительства, физический и затем энергетический пуск, включение в энергосистему первого энергоблока АЭС. Подробнее о планах нам рассказал заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

В высокой степени готовности

— Михаил Иванович, как можно оценить степень готовности БелАЭС?

— Степень готовности первого энергоблока высокая. В настоящее время здесь закончены основные строительные работы , ведутся финишные отделочные работы по помещениям. По технологическим системам идут пусконаладочные работы, комплексные испытания, начата опытно-промышленная эксплуатация комплекса инженерно-технических средств системы физической защиты атомной станции. Сейчас мы находимся на важнейшем этапе предпусковых работ — горячей обкатке оборудования, которую планируем завершить в феврале. Это означает, что в корпус реактора загружены имитаторы топлива. По программе выходим на рабочие параметры по температуре, давлению, опробуем работу всех технологических систем атомной электростанции. Этот этап должен определить работоспособность технологической части, выявить возможные шероховатости, которые могут возникнуть при запуске любого нового оборудования. За этим последует остановка энергоблока, его расхолаживание. Далее начнутся регламентные процедуры ревизии всего технологического оборудования, устранение выявленных нарушений, после чего можно приступить к этапу физического пуска. Завершающий этап — набор мощности до проектной величины.

Степень готовности второго энергоблока оценивается в 70 процентов. Здесь ведутся строительно-монтажные работы по объектам ядерного и турбинного островов, монтаж основного оборудования, технологических трубопроводов, прокладка кабельной продукции. Ведется подготовка к подаче напряжения на собственные нужды, которая запланирована на первый квартал 2020 года. Это необходимо для полномасштабного разворота пусконаладочных работ на втором энергоблоке.

— Уже упоминалось, что все ключевые сотрудники для БелАЭС набраны. Станция еще нуждается в кадрах?

— Мы завершили набор и подготовку персонала по первому энергоблоку. Кадры подготовлены, прошли соответствующее обучение. А вот что касается второго энергоблока, здесь набраны и подготовлены специалисты по ключевым должностям. Этот процесс продолжается. В меньшей мере набран персонал рабочих специальностей, где курс подготовки более короткий. В целях повышения качества подготовки кадров в 2016 году введен в эксплуатацию учебно-тренировочный центр АЭС с полномасштабным тренажером. Таких практик ввода обучающих центров до ввода станции в мировой практике немного. Это отмечали все миссии МАГАТЭ и рекомендовали странам-новичкам использовать белорусский опыт.

— В числе важных событий этого года — миссия МАГАТЭ по оценке национальной инфраструктуры ядерной энергетики INIR 3, которая пройдет в феврале — марте. Будет ли она завершающей перед вводом БелАЭС? И каких итогов ожидаем?

— Мы действительно ожидаем миссию Международного агентства по атомной энергии по оценке готовности национальной инфраструктуры ядерной энергетики к эксплуатации АЭС (INIR 3). Она начнет свою работу 24 февраля. Будет оцениваться готовность страны к эксплуатации станции по всему комплексу ядерной инфраструктуры, что включает в себя такие понятия, как кадровое обеспечение, готовность станции, работа с общественностью, обращение с радиоактивными отходами, государственная политика в этой области и многие другие. Это 19 направлений, прописанных в документе МАГАТЭ Miles­tones («Вехи») для стран-нович­ков в сфере атом­ной энергетики. К слову, еще только изучая это направление в 2007 году, мы являлись одним из первых государств, которому этот документ был предоставлен для изучения.

Подготовка к проведению миссии обсуждалась на рабочем совещании в Минске. Мы совместно с другими министерствами провели самооценку по всем направлениям, подготовили соответствующий отчет, который направили в МАГАТЭ. Сейчас он находится на рассмотрении экспертов, которые затем, во время миссии, изучат состояние дел на месте. Конечно, мы рассчитываем на объективную оценку. Для нас это принципиально, ведь безопасность станции — наш приоритет. Кроме того, у нас в случае наличия каких-то рекомендаций будет время их реализовать. Это третий этап такой комплексной миссии.





Инфраструктура и персонал к завозу топлива готовы

— Ранее вы упоминали, что завоз ядерного топлива на площадку состоится в первом квартале 2020-го. Верно ли это?

— Я всегда говорю о том, что завоз топлива — не самоцель. Наличие ядерных материалов на площадке — это означает совершенно другой режим работы охраны и допуска персонала, в том числе строителей, монтажников. Что же касается инфраструктуры, персонала — они к этой операции готовы.

Топливо завезут на станцию за 1—1,5 месяца до начала этапа физпуска. Такой временной отрезок позволяет не просто привезти топливо, но и провести необходимый входной контроль в соответствии с регламентом.

— На реакторах ВВЭР российского дизайна, как это показывает мировой опыт, может использоваться ядерное топливо не только российского производства. Каковы наши планы на будущее?

— Опыт есть. Но, по имеющейся информации, он не совсем удачный. Топливные сборки производства компании Westinghouse используются на энергоблоках ВВЭР-1000 в Украине. Westinghouse также поставляла топливо для атомной электростанции «Темелин» (Чешская Республика), сооруженной по российскому проекту. Все же специалисты говорят: сегодня лучшее топливо для станций российского дизайна — российского производства.

Теоретически в перспективе альтернатива не исключена. В настоящее время по генеральному контракту на сооружение АЭС ядерное топливо для энергоблоков № 1 и 2 БелАЭС поставляется в виде готовых тепловыделяющих сборок, произведенных в России, в объемах, необходимых для начальной загрузки и последующих первых перегрузок обоих энергоблоков. На долгосрочную перспективу поставок ядерного топлива у нас подписан контракт на поставку свежего ядерного топлива, заключенный между ГП «Белорусская АЭС» и АО «ТВЭЛ».

— Очевидно, на перспективу перед страной станет вопрос обращения с отработавшим ядерным топливом. Стратегия обращения с ОЯТ была утверждена постановлением Правительства в прошлом году. Когда планируется подписать соглашение о сотрудничестве в области ОЯТ? И планируется ли к 2028 году строительство на нашей территории хранилища высокоактивных отходов?

— Действительно, ранее я упоминал 2028 год как дату строительства хранилища. Технологии, заложенные в проекте станции, позволяют хранить отработавшее топливо в хранилище ОЯТ, которое находится на площадке станции в гермозоне, до 10 лет. Тем не менее нужно думать над тем, что же будет дальше. В частности, первый документ предполагает, что не позднее 2023 года будет выполнен комплекс изыскательских работ по выбору места размещения пункта захоронения радиоактивных отходов БелАЭС и оценке воздействия такого объекта на окружающую среду. Сам объект, конечно же, будет сооружен в необходимые сроки. Мы сегодня изучаем мировой опыт в этой области и технологии, которые постоянно совершенствуются.

Что касается переработки ОЯТ, то согласно подписанному межправительственному соглашению мы будем иметь возможность перерабатывать ОЯТ на российских предприятиях. Мы занимаемся подготовкой соответствующих межправсоглашений, одно из которых касается транспортировки топлива. Его подписание планируется в текущем году. Второе касается конкретных условий переработки ОЯТ. Ряд принципиальных вопросов этого документа требует дополнительной совместной проработки с российской стороной. Ориентировочный срок разработки и подписания этого документа — 2021 год.

Экспорт — важная составляющая



— Вопросы экспорта белорусской электроэнергии в последнее время выходят на первые позиции, особенно учитывая успешный опыт 2018 года. Как изменилась ситуация в прошлом году? И планируется ли экспортные показатели наращивать после запуска АЭС?

— В работе белорусской энергосистемы экспорт электроэнергии — важная составляющая, поскольку она повышает эффективность работы отрасли. За последнее десятилетие мы провели масштабную работу по модернизации действующих электрических станций. Это позволило стране по показателю затрат топлива на выработку 1 кВт.ч выйти на лучшие позиции на постсоветском пространстве. Действительно, основным направлением экспорта было балтийское, а с июля прошлого года после либерализации правил торговли появилось и украинское сечение. В прошлом году экспорт электроэнергии составил 2,37 млрд кВт.ч, в том числе в страны Балтии — 1,5 млрд кВт.ч, в Украину — 852,8 млн кВт.ч. Это более чем в два раза выше, чем показатель 2018 года.

Но следует понимать, что экспорт электроэнергии осуществляется на зарубежные рынки, только если ты в состоянии конкурировать с другими поставщиками электроэнергии по ценовому фактору. И мы сегодня проводим большую работу по снижению издержек производства. Конечно, с вводом в эксплуатацию атомной электростанции экспортный потенциал белорусской энергосистемы возрастет.

— Продолжается ли работа с заинтересованными органами по выработке новых тарифов на электроэнергию? В частности, хочется спросить про жилое строительство и появление так называемых «электродомов».

— Тарифы формируем не мы, а МАРТ. Мы предоставляем всю необходимую обосновывающую информацию этому министерству, чтобы можно было принять взвешенное решение. Что касается тарифов на энергообеспечение домов за счет электрической энергии, они приняты. Конечно, это не окончательная константа на долгие годы, она может меняться. В первую очередь это зависит от стоимости газа на входе в страну, иных условий. Но сегодня все решения по стимулированию эксплуатации такого жилья приняты. В том числе мы внесли на рассмотрение проект нормативного акта, который будет касаться поддержки населения со стороны государства по стимулированию электрификации такого жилья за счет предоставления льготных кредитов гражданам.

— Михаил Иванович, сейчас в СМИ обсуждаются доклад Департамента госбезопасности Литвы и инцидент, произошедший в июне 2019 г. на Белорусской АЭС. Литовская сторона утверждает, что белорусские власти скрывают информацию о реальной ситуации на БелАЭС. Согласитесь ли вы с таким утверждением?

— Генеральным контрактом на сооружение Белорусской АЭС четко регламентированы функции контроля за системой охраны труда и пожарной безопасности как генеральным подрядчиком строительства, которым выступает АО ИК «АСЭ», так и заказчиком — РУП «Белорусская АЭС».

Что касается так называемого «засекреченного инцидента», данный случай возгорания в металлическом ведре остатка краски, приготовленной на растворителе, произошел в мае 2019 года по вине одного из рабочих, который в нарушение правил техники безопасности закурил в неустановленном месте рядом с ведром с краской, что привело к воспламенению краски и задымлению помещения. Возгорание было оперативно устранено с применением огнетушителя. Система пожарной сигнализации сработала штатно. Повреждений оборудования, строительных конструкций не было.

Данный случай был зарегистрирован, расследован в установленном порядке. Виновные привлечены к ответственности: нарушитель и ответственное лицо — мастер — уволены. Если бы возгорание привело к повреждениям оборудования или строительных конструкций, влияющих на безопасность АЭС, общественность была бы проинформирована. Вместе с тем, конечно, необходимо принимать все меры, чтобы исключать подобные случаи.

МАГАТЭ определен порядок уведомлений о происшествиях на АЭС. Данное происшествие по регламенту не требует уведомления. Инцидент произошел в пешеходно-кабельном тоннеле, где производились покрасочные работы стен и потолка. Никакой угрозы для здания реактора и технологических систем не было, а также не было угрозы к подготовке к завозу ядерного топлива, которое на площадку не поступало. Это первое.

Второе: по всем «инцидентам», которые случаются на площадке строительства, есть порядок проведения служебных расследований. По несчастным случаям и происшествиям мы проводим расследования в рамках белорусского законодательства, а также в порядке, определенным Генеральным контрактом на сооружение АЭС. По каждому случаю составляются акты расследования, наказываются виновные, проводятся необходимые мероприятия по предотвращению подобных случаев.

Что касается уведомления литовской стороны по происшествиям при сооружении АЭС, на полях рассмотрения вопроса по Белорусской АЭС в рамках конвенции ЭСПО мы предлагали нашим коллегам определить регламент уведомления и уровень происшествий, по которым необходимо извещать стороны. Однако встречных предложений не получили. Мы также не получаем данных от литовской стороны по подобным происшествиям на Игналинской АЭС и сопутствующих объектах, хотя имеем информацию о таких прецедентах.

На протяжении всего периода сооружения Белорусской АЭС мы информируем широкую общественность о ходе строительства атомной электростанции: принимаем экспертов, организовываем пресс-туры, проводим экскурсии для граждан. С 2009 года в Островце работает информационный центр, посетить который может любой желающий. Ежегодно объекты Белорусской АЭС посещают представители международных организаций в области ядерной энергетики, дипломатического и депутатского корпусов, отечественные и зарубежные журналисты. Проводятся десятки экскурсий для населения, в том числе из соседних стран. Мы показываем ключевые объекты станции, такие как здание реактора, машинный зал турбинного цеха, производственную базу, учебно-тренировочный центр, общестанционный щит управления и другие, на разных этапах строительства.

СБ