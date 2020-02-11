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Не для слабонервных: с помощью VR-технологии мать смогла поговорить с умершей дочерью

11.02.2020 08:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жительница Южной Кореи Джан Джи Сун с помощью VR-технологии пообщалась с дочерью Найон, которая умерла три года назад в возрасте семи лет от лейкемии.

Видео MBCdocumentary

Виртуальная модель девочки была создана для документального фильма «Я встретила тебя» на телеканале MBC: в нем показали саму встречу матери и дочери, а также процесс создания модели девочки.

Команда программистов создавала виртуальный образ девочки на протяжении восьми месяцев. Для моделирования движений Найон были записаны движения ребенка-актера; также разработчики воссоздали реальный голос умершей девочки, пишет Медуза со ссылкой на Aju Business Daily.

Для общения с дочерью Джан Джи Сун надевала VR-гарнитуру и тактильные перчатки. В качестве места их встречи в виртуальной реальности был смоделирован городской парк, в котором любила гулять девочка.

Общение матери с дочерью началось с вопроса девочки: «Мама, где ты была? Ты думала обо мне?» Джан Джи Сун ответила: «Я думаю о тебе все время».


После этого она заплакала — как и ее родственники, которые в это время наблюдали за происходящим.

Первоначально Джан Джи Сун не решалась дотронуться до девочки и взяла ее за руку лишь после того, как виртуальная Найон прямо попросила: «Мама, возьми меня за руку».

— Наверное, это и есть настоящий рай. Я встретила Найон, которая улыбалась мне, пусть на короткое время, но это было очень счастливое время. Я думаю, это была моя мечта, которую я всегда хотела осуществить, — рассказала Джан Джи Сун после эксперимента.

Большинство зрителей положительно отнеслись к эксперименту. Под видео на официальном ютьюб-канале MBC были оставлены более 15 тысяч комментариев; в основном люди высказывали мнение, что подобное использование VR-технологий могло бы в будущем облегчить страдания людей, вызванные потерей близких, и помочь им пережить утрату.

В то же время, профильные СМИ, пишущие о технологиях, рассуждают о том, насколько правильно подобное общение с аватарами умерших людей, и не приведет ли использование таких технологий к тому, что потерявшие близких люди попадут в зависимость от виртуального мира и будут проводить там все больше и больше времени.
 
 
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Жительница Южной Кореи Джан Джи Сун с помощью VR-технологии пообщалась с дочерью Найон, которая умерла три года назад в возрасте семи лет от лейкемии.
 
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