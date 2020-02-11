Не для слабонервных: с помощью VR-технологии мать смогла поговорить с умершей дочерью

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Виртуальная модель девочки была создана для документального фильма «Я встретила тебя» на телеканале MBC: в нем показали саму встречу матери и дочери, а также процесс создания модели девочки.





пишет Медуза со ссылкой на Aju Business Daily. Команда программистов создавала виртуальный образ девочки на протяжении восьми месяцев. Для моделирования движений Найон были записаны движения ребенка-актера; также разработчики воссоздали реальный голос умершей девочки,Медуза со ссылкой на Aju Business Daily.





Для общения с дочерью Джан Джи Сун надевала VR-гарнитуру и тактильные перчатки. В качестве места их встречи в виртуальной реальности был смоделирован городской парк, в котором любила гулять девочка.





Общение матери с дочерью началось с вопроса девочки: «Мама, где ты была? Ты думала обо мне?» Джан Джи Сун ответила: «Я думаю о тебе все время».









После этого она заплакала — как и ее родственники, которые в это время наблюдали за происходящим.





Первоначально Джан Джи Сун не решалась дотронуться до девочки и взяла ее за руку лишь после того, как виртуальная Найон прямо попросила: «Мама, возьми меня за руку».





— Наверное, это и есть настоящий рай. Я встретила Найон, которая улыбалась мне, пусть на короткое время, но это было очень счастливое время. Я думаю, это была моя мечта, которую я всегда хотела осуществить, — рассказала Джан Джи Сун после эксперимента.





Большинство зрителей положительно отнеслись к эксперименту. Под видео на официальном ютьюб-канале MBC были оставлены более 15 тысяч комментариев; в основном люди высказывали мнение, что подобное использование VR-технологий могло бы в будущем облегчить страдания людей, вызванные потерей близких, и помочь им пережить утрату.





В то же время, профильные СМИ, пишущие о технологиях, рассуждают о том, насколько правильно подобное общение с аватарами умерших людей, и не приведет ли использование таких технологий к тому, что потерявшие близких люди попадут в зависимость от виртуального мира и будут проводить там все больше и больше времени.



