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В Пинске побывала "Эстафета Победы"

11.02.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Международная «Эстафета Победы», приуроченная к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне проходит вдоль внешних границ государств-участников СНГ. Побывала она и в Пинске.




Стартовала эстафета 5 февраля одновременно из Бреста - от мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и Мурманска - от скульптурной композиции «Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим».









В Пинске, отдав дань памяти бойцам границы у памятного знака пограничникам всех поколений собрались представители местных городских и районных органов власти, ветеранских организаций, пограничники Пинского погранотряда, учащиеся военно-патриотических классов. 







Штандарт и кубок, символы «Эстафеты Победы», пронесут через территорию России, Армении, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана. В маршрут входят все подразделения органов пограничной службы. На каждой погранзаставе состоятся торжественные мероприятия, будут возложены цветы к мемориалам.




- Очень символично, что эстафету проводят пограничники. Ведь именно они первыми испытали на себе натиск врага, - отметил старший эстафетной группы полковник Кирилл Киндель.




Завершится акция 28 мая в Москве на Поклонной горе.




Ирина ДЕНИСОВИЧ
Фото автора



 
Теги: Брест
 
 
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Международная «Эстафета Победы», приуроченная к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне проходит вдоль внешних границ государств-участников СНГ....
 
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