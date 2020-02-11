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Белорусские компании становятся крупнейшими ИТ-работодателями в Украине

11.02.2020 09:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Wargaming выбыла из топ-50 крупнейших ИТ-работодателей Украины, а EPAM укрепила свои позиции на рынке труда этой страны.

Итоги развития отрасли во второй половине и за весь 2019 год подвело специализированное украинское издание DOU.UA.

Согласно данным DOU.UA, число сотрудников украинских офисов EPAM Systems за второе полугодие прошлого года увеличилось на 800 человек и составило 8 300 сотрудников. Они работают сегодня в пяти городах — в Днепре, Киеве, Львове, Харькове и Виннице. В первом полугодии штат компании расширился на 900 человек, то есть за весь год компания EPAM Systems приросла на местном рынке труда на 1 700 человек.

Компания с белорусскими корнями стала первым участником украинского ИТ-рынка, преодолевшим рубеж в 8 000 сотрудников. В первую пятерку крупнейших работодателей по итогам 2019 года вошли также разработчики SoftServe (7 445 человек), GlobalLogic (4 600), Luxoft (3 675) и Ciklum (2 917).

Как пишет DOU.UA, в EPAM такую ​​активность по расширению штата объясняют постоянным увеличение доли сложных end-to-end проектов и расширением сотрудничества с уже существующими партнерами. В то же время компания продолжает развивать и направление обучения EPAM University Program — это сотрудничество с вузами, открытие лабораторий, создание специальных образовательных программ.

В топ-50 крупнейших работодателей в украинской ИТ-индустрии вошла еще одна компания, основанная белорусом. Это – Intetics, в трех офисах которой (в Киеве, Харькове и Львове) работает 465 человек. Компания Бориса Концевого заняла в рейтинге 49-ю строчку, потеряв за год 47 сотрудников.

Один из лидеров мировой геймдев-индустрии Wargaming, который имеет студию в Киеве, вообще на этот раз не попал в топ-50. По итогам первого полугодия 2019 года в Украине у Виктора Кислого работало 410 человек, и местное подразделение занимало 50-ю строчку.

В целом прирост штатов в украинских ИТ-компаниях за 2019 год составил 15%, хотя во втором полугодии динамика замедлилась. В топ-50 число специалистов увеличилось за год на 8 671 человека.

Исследователи из DOU.UA отмечают высокую концентрацию кадров в лидерах отрасли – на пять компаний приходится 26 937 сотрудников, которые составляют 40% от всего числа работающих «айтишников» в топ-50.
 
 
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Wargaming выбыла из топ-50 крупнейших ИТ-работодателей Украины, а EPAM укрепила свои позиции на рынке труда этой страны.
 
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