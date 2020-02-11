HMD Global может перевыпустить еще один известный смартфон Nokia

Источник материала: Tut.by

Ресурс Gizchina пишет, что компания HMD Global задумывается над «воскрешением» еще одного хорошо известного смартфона Nokia — N9.

Первые слухи о возможном появлении новой версии смартфона начали появляться еще в прошлом году.







Теперь, по мнению некоторых китайских СМИ, к идее вернулись — новинку могут назвать Nokia N9 Remastered Edition или Nokia N9 2020. Точной информации о характеристиках или дизайне аппарат пока нет, в Сети гуляют лишь неофициальные рендеры девайса от дизайнера Энтони Адреаса (Antony Andreas). Устройство, возможно, анонсируют на грядущей выставке MWC 2020 в Барселоне.

Напомним: оригинальный Nokia N9 выпустили в 2011 году. Гаджет работал на операционной системе Meego. Правда, в будущем от этой ОС отказались, так что N9 стал первым и единственным смартфоном Nokia с Meego.

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