ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

HMD Global может перевыпустить еще один известный смартфон Nokia

11.02.2020 10:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ресурс Gizchina пишет, что компания HMD Global задумывается над «воскрешением» еще одного хорошо известного смартфона Nokia — N9.

Первые слухи о возможном появлении новой версии смартфона начали появляться еще в прошлом году.



Теперь, по мнению некоторых китайских СМИ, к идее вернулись — новинку могут назвать Nokia N9 Remastered Edition или Nokia N9 2020. Точной информации о характеристиках или дизайне аппарат пока нет, в Сети гуляют лишь неофициальные рендеры девайса от дизайнера Энтони Адреаса (Antony Andreas). Устройство, возможно, анонсируют на грядущей выставке MWC 2020 в Барселоне.

Напомним: оригинальный Nokia N9 выпустили в 2011 году. Гаджет работал на операционной системе Meego. Правда, в будущем от этой ОС отказались, так что N9 стал первым и единственным смартфоном Nokia с Meego.

Ниже — цены других популярных у нас смартфонов Nokia:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые слухи о возможном появлении новой версии смартфона начали появляться еще в прошлом году.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Из Беларуси меня приедут убивать». Экс-боец СОБРа Юрий Гаравский признался, где живёт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика