В Пинске планируется наладить производство поролона

Источник материала: Пинский Вестник

План мероприятий, связанный с продвижением инвестиционного проекта по производству эластичного пенополиуретана, стал предметом обсуждения в горисполкоме.



С таким предложением к руководству города обратилось иностранное предприятие ИООО «Бел Органика». В качестве производственных помещений и складов компанию заинтересовали корпуса бывшего комбината строительной индустрии. Как отметил на встрече с председателем горисполкома Иваном Ребковцом операционный директор ИООО «Бел Органика» Кшиштоф Валерых, предприятие намерено наращивать мощности и по совету главного партнера в Беларуси ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» выбрало в качестве новой площадки участок в пинской промышленной зоне. Такое размещение как нельзя лучше подходит для производителей поролона и мягкой мебели. Иван Григорьевич заверил, что Пинск открыт к сотрудничеству и при соблюдении всех процедур готов заключить инвестиционный договор. Пока же речь идет о приобретении части собственности, которая находится в ведении ликвидационной комиссии КСИ. На это потребуется несколько месяцев.



Теперь стороны подписали протокол соглашения о намерении продолжать начатую работу. Потенциальный инвестор входит в международную группу компаний с центром в Польше, располагающую предприятиями в ряде стран Европы, в том числе России и Беларуси. По словам представителя «Бел Органика», предприятие в Пинске будет оснащено новым оборудованием, функционировать без вредных выбросов и действовать как безотходное. Начать эксплуатацию планируется через три года. Намечается создать до шестидесяти рабочих мест. На стартовом этапе предварительная стоимость инвеспроекта оценивается в пять миллионов евро.



С приходом очередного собственника территория КСИ будет практически занята. Здесь уже разместилось более двух десятков субъектов хозяйствования, в основном относящихся к малому бизнесу. Городские власти сумели добиться эффективности вовлечения в экономический оборот объектов оставшегося не у дел предприятия.



Сегодня в промышленной сфере города реализуется 21 инвестиционный проект. Начинается история пинского поролона. Такой продукции у нас не выпускали.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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