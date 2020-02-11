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Светлана Калинкина: При чем тут Путин?

11.02.2020 09:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сочи. Путин. Лукашенко. Битва нервов. Схватка тяжеловесов… Нафантазировали всякого. Но есть простая математика для тех, кто полагает, что Лукашенко в Сочи героически сражался за дешевые газ и нефть для белорусских потребителей.

Светлана Калинкина: При чем тут Путин?
С нефтью вопрос остается открытым, поэтому пока опустим. Давайте про газ. 

Объявлено, что цены на газ в 2020 году будут на уровне 2019-го – 127 долларов за тысячу кубометров. И, вроде бы, логично задаться вопросом: «Хорошо это или плохо?» Но вопрос неправильный. Потому что нам-то что? Нам что с того, что Лукашенко именно на такую сумму договорился с Путиным?!

Это ниже мировых. Правильно. Но кто в Беларуси увидит газ по таким ценам?

127 долларов за тысячу кубометров – это по среднему курсу Нацбанка за прошлый год где-то 265 рублей. Вот только для белорусских потребителей не было таких тарифов. И близко не было. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели получали газ по цене 533,72 рубля за тысячу кубометров или по 255 долларов с хвостиком. То есть вдвое (!) дороже.

Бюджетным организациям и организациям ЖКХ газ поставлялся по 529,15 рублей за тысячу кубов. Или по 253 доллара. Тоже тариф наотмашь!

Есть, конечно, льготники – производители цемента, кирпича, азотных удобрений, бумаги, льняных тканей и т. п.  – те, кого государство поддерживает. Но скупо поддерживает.  И только «Великий камень» на особом счету. Кстати, я бы считала справедливым и ориентировалась именно на тариф, установленный для индустриального парка «Великий камень». Хотя бы потому, что он определялся под контролем китайских специалистов, который считать умеют. 

Так вот: «Великий камень» получал газ по цене 334.16 рубля за тысячу кубометров. Или менее чем по 160 долларов.  

Есть разница: 255 долларов для всех и 160 для китайских друзей?   

Есть, да еще какая! Но главное — в спецтарифе для «Великого камня» присутствует здравый смысл. 127 долларов стоит сам газ и его транспортировка на более чем 3000 километров до белорусской границы и  33 доллара – доставка по Беларуси. Это уже как-то более похоже на адекват.

Причем, не приходится списывать необъяснимо высокие тарифы на газ заботой о людях: мол, для населения газ почти бесплатный, поэтому заводы страдают. Хотелось бы верить, но это сказки. Мы с вами, обыкновенные потребители, с 1 января платим 0,4213 рубля за кубометр газа, а в пересчете на тысячу кубов – 421,3 рубля или приблизительно 200 долларов. То есть в родной стране мы хуже китайцев.  

Но самое главное – причем здесь Путин вообще? Зачем его уигрывать хоккем, услащать шоколадом, умолять , ублажать, кланяться, если распределение газа по Беларуси стоит столько же, сколько собственно «голубое топливо» и его транспортировка до нашей границы какого-то далекого Сургута? Где проблема – в Сургуте, в Кремле, или где-то в пределах белорусской границы?

Происки «Газпрома»? Так и он совершенно не при чем. По Беларуси газ доставляет объединение «Белтопгаз» через свои областные сбытовые предприятия. Значит, все вопросы — к нему. Вот только их никто не задает.    

Можно предположить, что «Белтопгаз» –  монополист с непомерными аппетитами – всех нас кормит,  является лидером среди налогоплательщиков, да еще и с большим отрывом. Но тоже догадка не верная.  МТС, А1, Табак-инвест. Минск-Кристалл, Минский завод виноградных вин более щедры с налоговыми платежами, а вот «Белтопгаза» в десятке крупнейших налогоплательщиком Минска вообще не числится.     

Так кого кормит это предприятие? Где деньги?! За чьи интересы бился Лукашенко у Путина? За интересы белорусских предприятий? Я вас умоляю...  
 
Теги: Минск
 
 
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Сочи. Путин. Лукашенко. Битва нервов. Схватка тяжеловесов… Нафантазировали всякого. Но есть простая математика для тех, кто полагает, что Лукашенко в Сочи...
 
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