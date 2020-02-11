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Хорошая новость: белорусские хирурги спасли шестимесячную девочку из Витебска
Источник материала: Партизан
У ребенка была редкая патология сердца
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Фото: СТВ
Шестимесячная Дориана с мамой после операции в РНПЦ детской хирургии. Фото: СТВ
— Появился малыш в Витебске, состояние которого начало ухудшаться. Мы дали команду на срочный перевод его к нам в центр, и уже в воскресенье утром, в семь утра, начали операцию и смогли спасти этого ребенка, — рассказал Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии.
Так совпало, что в это время в РНПЦ детской хирургии, куда экстренно доставили малышку, проводил мастер-класс кардиохирург, президент швейцарского Фонда Калангоса Афксендиос Калангос. Буквально за несколько часов до вылета совместно с нашими врачами он прооперировал девочку. Такую операцию в РНПЦ провели впервые.
У ребенка была аномалия Эбштейна — довольно редкая патология сердца. Врачи провели пластику трехстворчатого клапана, который из-за патологии был смещен и работал неправильно. Хирургам удалось поставить его на место.
На минувшей неделе, напомним, белорусские детские кардиохирурги совместно с профессором Калангосом за четыре дня провели четыре сложные операции детям со сложными органными патологиями.
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У ребенка была редкая патология сердца
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