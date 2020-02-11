В корпус реактора первого энергоблока БалАЭС загружены имитаторы топлива

Источник материала: Виртуальный Брест

Готовность второго энергоблока Белорусской АЭС оценивается в 70%. Об этом заместитель министра энергетики Михаил Михадюк рассказал в интервью газете "Рэспублiка" , сообщает БЕЛТА.





"Степень готовности второго энергоблока оценивается в 70%. Здесь ведутся строительно-монтажные работы по объектам ядерного и турбинного островов, монтаж основного оборудования, технологических трубопроводов, прокладка кабельной продукции. Ведется подготовка к подаче напряжения на собственные нужды, которая запланирована на первый квартал 2020 года. Это необходимо для полномасштабного разворота пусконаладочных работ на втором энергоблоке", - сказал Михаил Михадюк.





Что касается первого энергоблока, то степень готовности замминистра оценил как высокую. По его словам, в настоящее время там закончены основные строительные работы, ведутся финишные отделочные работы по помещениям. По технологическим системам идут пусконаладочные работы, комплексные испытания, начата опытно-промышленная эксплуатация комплекса инженерно-технических средств системы физической защиты атомной станции. "Сейчас мы находимся на важнейшем этапе предпусковых работ - горячей обкатке оборудования, которую планируем завершить в феврале. Это означает, что в корпус реактора загружены имитаторы топлива. По программе выходим на рабочие параметры по температуре, давлению, опробуем работу всех технологических систем атомной электростанции. Этот этап должен определить работоспособность технологической части, выявить возможные шероховатости, которые могут возникнуть при запуске любого нового оборудования", - отметил он.





За этим последует остановка энергоблока, его расхолаживание. Далее начнутся регламентные процедуры ревизии всего технологического оборудования, устранение выявленных нарушений, после чего специалисты смогут приступить к этапу физического пуска.





Завершающий этап - набор мощности до проектной величины.