Из-за 25 рублей сожитель до смерти избил женщину в Смолевичском районе

Источник материала: Аргументы и факты

Следователи установили: накануне вечером между женщиной и её сожителем произошел конфликт. 40-летний мужчина разозлился из-за того, что его знакомая без спроса взяла 25 рублей и потратила их на покупку спиртного и духов. Он накинулся на неё с кулаками. Спустя несколько часов агрессор понял, что женщина не подаёт признаков жизни, после чего обратился в скорую помощь.