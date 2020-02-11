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Из-за 25 рублей сожитель до смерти избил женщину в Смолевичском районе

11.02.2020 10:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Из-за 25 рублей сожитель до смерти избил женщину в Смолевичском районе
Следственный комитет РБ

Следователи установили: накануне вечером между женщиной и её сожителем произошел конфликт. 40-летний мужчина разозлился из-за того, что его знакомая без спроса взяла 25 рублей и потратила их на покупку спиртного и духов. Он накинулся на неё с кулаками. Спустя несколько часов агрессор понял, что женщина не подаёт признаков жизни, после чего обратился в скорую помощь.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 Уголовного кодекса. Мужчина задержан, с его участием проводятся следственные и иные процессуальные действия. Назначен ряд экспертиз для установления точной причины смерти и иных обстоятельств произошедшего, сообщили в телеграмм-канале Следственного комитета. 

Из-за 25 рублей сожитель до смерти избил женщину в Смолевичском районе
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