Из-за 25 рублей сожитель до смерти избил женщину в Смолевичском районе

Следователи установили: накануне вечером между женщиной и её сожителем произошел конфликт. 40-летний мужчина разозлился из-за того, что его знакомая без спроса взяла 25 рублей и потратила их на покупку спиртного и духов. Он накинулся на неё с кулаками. Спустя несколько часов агрессор понял, что женщина не подаёт признаков жизни, после чего обратился в скорую помощь.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 Уголовного кодекса. Мужчина задержан, с его участием проводятся следственные и иные процессуальные действия. Назначен ряд экспертиз для установления точной причины смерти и иных обстоятельств произошедшего, сообщили в телеграмм-канале Следственного комитета.