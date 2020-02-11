ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучший социальный проект, направленный
на профилактику правонарушений в молодежной среде
- Положение о конкурсе на лучший социальный проект, направленный на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних
(далее — конкурс), определяет условия и порядок проведения конкурса среди коллективов и отдельных представителей органов, учреждений и иных организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, на лучший социальный проект, предусматривающий комплекс практических мероприятий, направленных
на предупреждение безнадзорности, правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних, преодоление семейного неблагополучия на территории Минской области.
- Конкурс проводится в целях:
Выявление, распространение и внедрение лучшего опыта работы ведомств, органов, организаций, учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
- Задачи конкурса
3.1.выявить актуальные и перспективные социальные проекты, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, используемые в практике работы;
3.2.повысить эффективность взаимодействия с заинтересованными ведомствами, органами, организациями, учреждениями, осуществляющими профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
3.3.формировать профессиональную компетентность в сфере профилактики семейного неблагополучия, девиантного, противоправного поведения несовершеннолетних с учетом современных требований государственной политики в области охраны и защиты прав детства;
3.4.активизировать и оптимизировать деятельность субъектов
по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, по преодолению семейного неблагополучия;
3.5.выявить, распространить и внедрить наиболее успешные формы
и методы профилактической деятельности;
3.6.стимулировать инициативных, творческих личностей, осуществляющих деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
3.7.привлечь внимание общественности, государственных органов и иных организаций к проблемам укрепления законности и правопорядка
в молодежной среде.
- В конкурсе могут принимать участие коллективы и отдельные представители:
- органов, осуществляющих профилактику безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних на территории Минской области, указанных в ст.4 Закона Республики Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (комиссий по делам_ несовершеннолетних, органов внутренних дел, государственных органов управления образованием, культуры, физической культуры, спорта и туризма, органов государственного управления здравоохранением, органов государственной службы занятости населения, органов государственного управления идеологии
и по делам молодежи облисполкома);
- общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» и других общественных организаций.
- органов, осуществляющих профилактику безнадзорности
- Конкурс проводится по следующим номинациям:
- лучший социальный проект по вовлечению несовершеннолетних
в организованные формы досуга по месту жительства;
- лучший социальный проект по профилактике правонарушений несовершеннолетних в учреждениях образования;
- лучший социальный проект, направленный на профилактику пьянства и наркомании среди несовершеннолетних;
- лучший социальный проект по преодолению семейного неблагополучия.
- лучший проект по организации эффективного взаимодействия
в профилактике правонарушений несовершеннолетних
- Для участия в конкурсе принимаются социальные проекты, реализованные либо реализуемые в практической деятельности
по профилактике правонарушений и семейного неблагополучия.
7. При определении победителей конкурса учитываются следующие критерии:
7.1.социальная значимость и актуальность проекта;
7.2.инновационность и эффективность разработки и реализации проекта, оригинальность подходов и найденных решений;
7.3.межведомтсвенный характер реализации проекта;
7.4.соответствие возможностей организации запланированной проектом деятельности;
7.5. массовость, т.е. количество вовлеченных при осуществлении проекта несовершеннолетних;
7.6.количество задействованных подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, неблагополучных семей;
7.7.результаты осуществления проекта, в том числе законопослушность поведения подростков, с которыми проводилась профилактическая работа, устранение причин семейного неблагополучия и др.;
7.8.перспективность проекта;
7.9.качество оформления проекта;
7.10.информационное освещение реализации проекта (СМИ, сайт и др.).
- Для организации участия в конкурсе представителей подведомственных органов, учреждений и организаций настоящее Положение о конкурсе направляется в прокуратуру Минской области, комиссию по делам несовершеннолетних райисполкомов и г. Жодино, руководителям управления внутренних дел Миноблисполкома, главного управления по образованию Миноблисполкома, главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома, главного управления спорта и туризма Миноблисполкома, главного управления по здравоохранению Миноблисполкома, комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома, первому секретарю Минской областной организации ОО «БРСМ», а так же заместителям председателей райисполкомов и г. Жодино, доводится до сведения заинтересованных через средства массовой информации.
- Программы социальных проектов с указанием реквизитов автора, описанием предлагаемых мероприятий, их исполнителей, результатов осуществления проекта на бумажном и электронном носителе с обязательной пометкой «На конкурс» направляются не позднее 1 мая 2020 года
в комиссию по делам несовершеннолетних Миноблисполкома по адресу: 220007, г.Минск, улица Чкалова, 5, кабинет 329.
Справки по телефону: 500 45 16.
- Для подведения итогов конкурса и определения его победителей создается комиссия из представителей органов, учреждений и иных организаций, указанных в пункте 3 Положения, состав которой утверждается заместителем председателя Минского областного исполнительного комитета Маркевичем И.С. по согласованию с руководителями указанных органов.
- Комиссия не позднее 20 мая 2020 года определяет победителей конкурса. Авторам, коллективам органов, учреждений, организаций, признанным победителями конкурса, вручаются дипломы.
Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке на заседании КДН Минского областного исполнительного комитета.
По итогам издается сборник лучших социальных проектов по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.