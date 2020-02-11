ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе на лучший социальный проект, направленный

на профилактику правонарушений в молодежной среде

Положение о конкурсе на лучший социальный проект, направленный на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних

(далее — конкурс), определяет условия и порядок проведения конкурса среди коллективов и отдельных представителей органов, учреждений и иных организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних, на лучший социальный проект, предусматривающий комплекс практических мероприятий, направленных

на предупреждение безнадзорности, правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних, преодоление семейного неблагополучия на территории Минской области. Конкурс проводится в целях:

Выявление, распространение и внедрение лучшего опыта работы ведомств, органов, организаций, учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Задачи конкурса

3.1.выявить актуальные и перспективные социальные проекты, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, используемые в практике работы;

3.2.повысить эффективность взаимодействия с заинтересованными ведомствами, органами, организациями, учреждениями, осуществляющими профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

3.3.формировать профессиональную компетентность в сфере профилактики семейного неблагополучия, девиантного, противоправного поведения несовершеннолетних с учетом современных требований государственной политики в области охраны и защиты прав детства;

3.4.активизировать и оптимизировать деятельность субъектов

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, по преодолению семейного неблагополучия;

3.5.выявить, распространить и внедрить наиболее успешные формы

и методы профилактической деятельности;

3.6.стимулировать инициативных, творческих личностей, осуществляющих деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

3.7.привлечь внимание общественности, государственных органов и иных организаций к проблемам укрепления законности и правопорядка

в молодежной среде.

В конкурсе могут принимать участие коллективы и отдельные представители: органов, осуществляющих профилактику безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних на территории Минской области, указанных в ст.4 Закона Республики Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (комиссий по делам_ несовершеннолетних, органов внутренних дел, государственных органов управления образованием, культуры, физической культуры, спорта и туризма, органов государственного управления здравоохранением, органов государственной службы занятости населения, органов государственного управления идеологии

и по делам молодежи облисполкома);

и правонарушений несовершеннолетних на территории Минской области, указанных в ст.4 Закона Республики Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (комиссий по делам_ несовершеннолетних, органов внутренних дел, государственных органов управления образованием, культуры, физической культуры, спорта и туризма, органов государственного управления здравоохранением, органов государственной службы занятости населения, органов государственного управления идеологии и по делам молодежи облисполкома); общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» и других общественных организаций.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

лучший социальный проект по вовлечению несовершеннолетних

в организованные формы досуга по месту жительства;

в организованные формы досуга по месту жительства; лучший социальный проект по профилактике правонарушений несовершеннолетних в учреждениях образования;

лучший социальный проект, направленный на профилактику пьянства и наркомании среди несовершеннолетних;

лучший социальный проект по преодолению семейного неблагополучия.

лучший проект по организации эффективного взаимодействия

в профилактике правонарушений несовершеннолетних

Для участия в конкурсе принимаются социальные проекты, реализованные либо реализуемые в практической деятельности

по профилактике правонарушений и семейного неблагополучия. 7. При определении победителей конкурса учитываются следующие критерии:

7.1.социальная значимость и актуальность проекта;

7.2.инновационность и эффективность разработки и реализации проекта, оригинальность подходов и найденных решений;

7.3.межведомтсвенный характер реализации проекта;

7.4.соответствие возможностей организации запланированной проектом деятельности;

7.5. массовость, т.е. количество вовлеченных при осуществлении проекта несовершеннолетних;

7.6.количество задействованных подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, неблагополучных семей;

7.7.результаты осуществления проекта, в том числе законопослушность поведения подростков, с которыми проводилась профилактическая работа, устранение причин семейного неблагополучия и др.;

7.8.перспективность проекта;

7.9.качество оформления проекта;

7.10.информационное освещение реализации проекта (СМИ, сайт и др.).