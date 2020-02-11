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Признали виновным. Но виновен ли? Обвиненному в педофилии норвежцу вынесли приговор

11.02.2020 10:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

71-летнего Дага Вивестада признали виновным по ч 1. ст 339 Уголовного кодекса Беларуси «Хулиганство». Дело в закрытом режиме рассматривал суд Московского района Бреста.

Признали виновным. Но виновен ли? Обвиненному в педофилии норвежцу вынесли приговор
Приговор Дагу Вивестаду - 6 месяцев колонии общего режима. Мера пресечения прежняя - под стражей. Зачислен срок предварительного заключения. Также Вивестад оплатит сумму экспертиз в сумме 2 рубля 22 копейки, передает Свабода.

Норвежца задержали в Бресте 29 сентября 2019 года. Его обвиняли по ч. 3 ст. 167 Уголовного кодекса Республики Беларусь - «действия сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего». Наказание по этой статье предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.

Что произошло


Подробности обвинения не были известны даже родственникам осужденного. Адвокаты, учитывая, что в деле фигурирует несовершеннолетняя, отказывались сообщать детали.

Жена не верит в его вину


Жена Вивестада Н. рассказала радио Свабода, что обвинение может заключаться в эпизоде ​​в отеле «Беларусь». По словам жены, Вивестад встретил там детей, пообщался со старшей девочкой по-английски и, поразившись ее знанием английского языка, поцеловал девочку в щеку.

«Если суммировать (обвинение. - РС), то в нем говорится, что Даг Вивестад в холле гостиницы "Беларусь" на глазах многочисленных свидетелей удерживал руками и целовал пострадавшую 10-летнюю девочку, наносил ей удары, пытался вытащить ее на улицу и посадить в автомобиль такси», - сообщил известный российский адвокат Илья Новиков, который консультировал белорусского адвоката норвежца.

Как рассказывала жена Вивестада, позже его и его друга-норвежца на стоянке такси сильно избила группа мужчин. По словам Новикова, некоторые из нападавших стали свидетелями обвинения Вивестада. В РУВД Московского района Бреста сильно избитого мужчину после происшествия отпустили, а Дага Вивестада задержали и предъявили обвинение по 167-й статье.

Проверка в деле избиения была назначена только после того, как история стала известна в СМИ. Избитый гражданин Норвегии утверждает, что ему провели операцию вследствие нанесенной внутричерепной травмы.

Он прибыл из Норвегии в Брест, чтобы свидетельствовать на суде в поддержку Дага Вивестада.


Родственники заявляют о нарушении прав Дага Вивестада

Племянница и жена норвежца утверждают, что ему угрожали оружием, не дали переводчика с норвежского языка в первые 72 часа ареста. О его аресте не сообщили в посольство Норвегии. 

В течение 5 дней Дага в тяжелых условиях под конвоем везли в Минск для прохождения психиатрической экспертизы, при этом никто не знал, где он находится. 

Встречи с женой и родственниками были ограничены - за 4 месяца жена виделась с ним 4 раза
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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71-летнего Дага Вивестада признали виновным по ч 1. ст 339 Уголовного кодекса Беларуси «Хулиганство». Дело в закрытом режиме рассматривал суд Московского района...
 
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