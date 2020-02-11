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Террорист-смертник устроил взрыв около университета в Кабуле

11.02.2020 11:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Афганистана. Мощный взрыв прогремел у здания военного университета в Кабуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Террорист-смертник устроил взрыв около университета в Кабуле

Погибли по меньшей мере 5 человек. Более 10 с различными ранениями были госпитализированы. По данным правоохранителей, бомбу у главного входа в учебное заведение привел в действие террорист-смертник.

Террорист-смертник устроил взрыв около университета в Кабуле

На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.

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Новости Афганистана. Мощный взрыв прогремел у здания военного университета в Кабуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли по меньшей мере 5...
 
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