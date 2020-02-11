Чтобы победить эпидемию коронавируса, Африка дала Китаю две купюры по 50 евро

Источник материала: KYKY

Эпидемия пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV родом из Китая, не утихает – и беспокоит весь мир. Китайский народ «перед лицом мучительного испытания» поддерживают и Коморские острова – архипелаг рядом с восточным побережьем Африки, на западе от Мадагаскара. Чтобы помочь в борьбе с болезнью, президент общества коморско-китайской дружбы Ахамада Мса Млива передал послу Китая на Коморских островах деньги. Это сто евро двумя купюрами по пятьдесят евро, пишет Comores-infos.

Для справки. Коморские острова, помимо мелких и небольших островов, включают в себя четыре крупных острова – это Нгазиджа, Ндзуани, Мвали и Майотта. Первые три из них образуют Союз Коморских Островов, или Коморы, и считаются государством Восточной Африки. Последний остров – Майотта – Париж держит под своим контролем, называя его заморским сообществом Франции.

Во время помпезного вручения такой суммы денег Млива был не один – его сопровождали представитель ВОЗ, бывший сотрудник ООН, экс-министры и другие люди. Вручая сотню евро на покупку медицинских масок, Ахамада Мса Млива с волнением выразили солидарность китайцам от лица всех коморцев. «Мы знаем мощь и силу Китая, но этим жестом наша ассоциация хочет показать китайскому народу, как сильно жители Коморских островов им сопереживают», – сказал он.

В ответ посол признался, что до глубины души тронут таким проявлением дружбы. А представители ассоциации заметили, что дружба между Коморами и Китаем живет так же долго, как независимость их микрогосударства. Ведь Китай стал первой страной, которая признала автономность Коморских островов.

Последние данные по коронавирусу: коротко

К утру 11 февраля в Китае от инфекции умерли 1018 человек. За сутки в стране погибли еще 108 заболевших – это случилось впервые, хотя динамика заражений замедляется. В сумме коронавирусом заразились 42,6 тысячи человек. Но больше четырех тысяч человек вылечились. Эпидемия по-прежнему бушует в Китае, за рубежом ее удается держать под контролем.

Китайские компании запросили порядка восьми миллиардов кредитных ресурсов у местных банков, чтобы сгладить последствия вспышки пневмонии. Одна только Xiaomi просит кредит на примерно 716 миллионов долларов. Двух чиновников из системы здравоохранения 11-миллионной провинции Хубэй (эпицентр эпидемии) уволили.